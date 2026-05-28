Ornella Bankolé renueva con el Casademont Zaragoza por un año más

Zaragoza, 28 may (EFE).- El Casademont Zaragoza ha informado este jueves de que ha alcanzado un acuerdo con la jugadora francesa Ornella Bankolé para que continúe en el club la próxima temporada.

Según ha indicado la entidad rojilla en un comunicado, Bankolé se ha convertido en una jugadora muy querida por la 'marea roja' por su entrega, compromiso y calidad.

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La alero gala disputó 58 partidos oficiales en su primera temporada entre Supercopa, Liga, Copa de la Reina y Euroleague Women.

Entre sus actuaciones más destacadas está el partido de cuartos de final de la Final a Seis contra el Basket Landes, que finalizó con 16 puntos y en el que fue clave para que las rojillas consiguieran posteriormente la histórica medalla de bronce.

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"La jugadora francesa seguirá formando parte de nuestro equipo femenino, que apuesta por la continuidad de una plantilla que de nuevo ha completado un año para el recuerdo", ha concluido el club. EFE