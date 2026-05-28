Ana Duato defiende su inocencia: nos usan para ejemplarizar y meter miedo al contribuyente

Madrid, 28 may (EFE).- La actriz Ana Duato ha defendido su inocencia después de que la Audiencia Nacional haya anulado la sentencia que la absolvió de fraude fiscal y ordenado que se repita el juicio y ha afirmado que Hacienda utiliza a las personas públicas "para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes".

Lo ha hecho en un comunicado tras conocerse que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a Ana Duato y a su marido, Miguel Ángel Bernardeu, productor de la serie 'Cuéntame cómo pasó', por fraude fiscal en el denominado caso Nummaria, y ha ordenado que se celebre de nuevo la vista oral contra ambos con un tribunal diferente.

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"Hace un año, y tras un calvario judicial de una década, un tribunal compuesto por tres magistrados declaró mi inocencia de forma unánime. Pagué todos mis impuestos y nunca tuve ánimo de defraudar", ha subrayado la actriz, que ha recordado que la resolución fue "tan contundente" que ni siquiera la Fiscalía la recurrió.

Sostiene, sin embargo, que la Agencia Tributaria "no podía dejar" que su sentencia sentara jurisprudencia. "A las personas públicas, desde tiempos de Lola Flores, nos han utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes", ha opinado.

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"Ya gané hace un año. Volveré a defenderme confiando en que se repita el mismo resultado", concluye la actriz.

La Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia que absolvió a ambos al considerar que no justificó "en términos de lógica racional" las razones por la que les eximió de responsabilidad penal. EFE

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