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Cabrera Bello, tercero en Austria, con Zhou, la promesa del golf chino, como líder

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Redacción deportes, 28 may (EFE).- El jugador español Rafa Cabrera Bello se situó en tercera posición en el Abierto de Austria, del DP World Tour, después de la primera ronda disputada este jueves, a dos golpes del líder, Yanhan Zhou, considerado a sus 18 años la gran promesa del golf chino.

Cabrera Bello, de 42 años, completó el primer recorrido con 64 vueltas, seis por debajo del par del campo, después de firmar ocho ‘birdies’ y dos ‘bogeys’.

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El golfista canario se llegó a colocar en el grupo de cabeza del torneo, que se disputa en la localidad alpina de Kitzbuhel, pero los dos ‘bogeys’ le desplazaron finalmente a la tercera plaza

Zhou tuvo una sobresaliente al acabar la ronda en 62 golpes, ocho bajo el par, con un ‘eagle’ en su último hoyo y siete ‘birdies’, y solo el ‘bogey’ en el hoyo 15 le impidió tener una mayor ventaja sobre el portugués Ricardo Gouveia, que finalizó segundo con -7.

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La gran esperanza del golf chino chino, 239 en la clasificación mundial, disputa su tercera temporada profesional y destacó en el torneo de Hainan (China), del circuito europeo, celebrado el pasado mes de marzo, en el que quedó tercero empatado.

En tercera posición, además de Cabrera Bello, hay otros seis jugadores, entre ellos, el estadounidense Davis Bryant y el alemán Marcel Scheneider.

También tuvo una buena actuación el madrileño Sebastián García, noveno empatado con -5, mientras que Eugenio López-Chacarra acabó con -3 e Iván Cantero, Manuel Elvira y Alfredo García-Heredia, con -2. EFE

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