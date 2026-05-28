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Nueva York prevé un impacto económico de 3.000 millones de dólares por el Mundial 2026

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Nueva York, 28 may (EFE).- El director ejecutivo del Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Alex Lasry, proyectó este jueves un impacto económico superior a los 3.000 millones de dólares y la llegada de 1,2 millones de visitantes a la región durante el Mundial.

Durante una conferencia de prensa celebrada este jueves en el Museo Americano de Historia Natural, Lasry destacó los esfuerzos de preparación para dinamizar la economía local más allá de los estadios.

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"Estamos viendo a 1,2 millones de personas viniendo aquí y más de 3.000 millones de dólares de impacto económico. Y eso no ocurre simplemente porque queremos que ocurra; tenemos que trabajar en ello. Tenemos que asegurarnos de que estamos impulsando el impacto", afirmó el directivo.

Lasry subrayó el reto de mantener el flujo de consumo a lo largo de los 40 días que durará la competición de la FIFA.

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"La mayoría de los fanáticos vienen de cinco a siete días, y necesitamos y queremos que la gente esté activada y tenga cosas que hacer en los días que no hay partidos", subrayó.

Como parte de esta estrategia de dinamización cultural y social, el comité organizador confirmó que la totalidad de los Fan Festivals -eventos en los que los aficionados pueden ver partidos al aire libre, asistir a conciertos y disfrutar de diversas actividades culturales- en las dos ciudades contarán con acceso gratuito.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del comité, aunque el acceso requiere una reserva previa de boleto, la organización insistió en que no supondrá ningún coste para el público local ni para los turistas.

La ciudad busca impulsar el comercio local mediante un programa de pasaportes -que se podrán recoger en las bibliotecas públicas de Nueva York- en las que los usuarios pueden conseguir diversas estampas en los cinco distritos de la Gran Manzana y varios lugares de la ciudad vecina.

"Cuanto más compres localmente, más puntos puedes ganar y canjearlos por premios", explicó Lasry, quien detalló que entre los incentivos disponibles se incluirán artículos autografiados y la oportunidad de asistir a la final del campeonato.

Según los datos del comité, cientos de miles de residentes ya han completado su registro para participar en la campaña promocional.

La sede de Nueva York/Nueva Jersey albergará en el estadio MetLife ocho partidos del Mundial: Brasil-Marruecos el 13 de junio, Francia-Senegal el 16, Noruega-Senegal el día 22, Ecuador-Alemania el 25, Panamá-Inglaterra el 27, así como un partido de la fase de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final. EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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