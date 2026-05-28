Mónica García defiende al Gobierno y pide al PSOE aclarar si el caso Leire Díez es "fontanería chapucera" o le afecta

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha desvinculado al Gobierno del caso Leire Díez y ha instado al PSOE a dar explicaciones sobre si esta presunta trama para desactivar las investigaciones judiciales que les salpican le afecta a nivel de formación o se limita a una "fontanera chapucera" vinculada con el exdirigente Santos Cerdán.

En los pasillos del Congreso, García ha destacado que ha visto "mucho ruido" tras las nuevas imputaciones en torno a esta causa que instruye la Audiencia Nacional y fijado como prioridad "saber exactamente cuantas nueces hay". A su vez, ha denunciado que el PP está en una operación antidemocrática para tratar de "derribar" al Ejecutivo progresista.

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La también líder de Más Madrid ha recalcado que han pedido explicaciones tanto al PSOE como al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra, pero ha proclamado que son un "Gobierno limpio", "responsable" y que va a seguir trabajando porque no está afectado por estos escándalos.

Así, ha desgranado que para el socio minoritario del Ejecutivo sus "líneas rojas" las ha explicitado muchas veces, pero que en el caso Leire Díez aún no saben "si es una fontanera chapucera, un entramado en torno al señor Cerdán o es algo que salpica al PSOE".

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SUMAR ESTÁ "LIBRE DE PECADO"

En todo caso, ha subrayado que el espacio que constituye Sumar no ha tenido ningún caso de corrupción ni tiene 'lobbistas', por lo que está "libre de pecado". "Tenemos la cabeza muy alta y vamos a seguir trabajando para el Gobierno", ha remachado para denunciar que existe una "operación política" por parte del PP para tratar de tumbar al actual Ejecutivo con su estrategia de "ruido constante" y deriva "antidemocrática".

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"El PP pocas lecciones puede venir a dar hoy que están juzgando la Kitchen. Pocas lecciones del PP de la Gürtel, de la Púnica, de la señora Ayuso con un piso que todavía no se ha dicho de dónde se lo ha sacado. ¿Quiero saber dónde salen las joyas de Zapatero? Sí, quiero saberlo. ¿Quiero saber de dónde sale el piso de la señora Ayuso? Lo primero que quiero saber desde hace dos años", ha enfatizado para espetar que la presidenta de la Comunidad de Madrid lleva un "tren de vida" que no se corresponde a su sueldo.

Finalmente, ha insistido en que el actual Gobierno da explicaciones constantemente y que ella no es juez para sacar conclusiones de la investigación del caso Leire Díez, pero está segura que "no afecta al Gobierno".

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