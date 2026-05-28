Matías Fernández-Pardo: "Nunca dije que quisiera jugar con España"

Bruselas, 28 (EFE).- El delantero hispanoitaliano nacido en Bruselas y con pasaporte belga Matías Fernández-Pardo, que ha elegido representar a Bélgica en las competiciones internacionales, asegura que ha tomado esa decisión pensando en el "largo plazo", y no por la posibilidad de disputar el inminente Mundial 2026.

"Creo que la elección habría sido la misma si hubiera tenido la conversación antes y no a unas semanas del Mundial. Hay que pensar a largo plazo. Nunca dije que quisiera jugar con España y, si se entendió así, fueron declaraciones deformadas. El seleccionador entendió bien mi historia", aseguró en una entrevista en la radiotelevisión pública RTBF.

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El atacante del Lille, que a sus 21 años se ha reconvertido de extremo a delantero centro, habría podido jugar con España, pero también con Italia e incluso con Argentina, vía ascendencia paterna.

Sin embargo, optó por los Diablos Rojos, con los que ya había jugado en las categorías inferiores, una selección con la que tiene grandes opciones de ser titular en el Mundial ante la falta de forma de Romelu Lukaku, que este año ha disputado sólo un total de 64 minutos.

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"Reflexioné mucho y hablé con Nathan Ngoy y Thomas Meunier (sus compañeros belgas en el Lille). Pero lo que lo desencadenó todo fue mi conversación con Vincent Mannaert y Rudi Garcia", director técnico y seleccionador de Bélgica, respectivamente, dijo.

"Me convencieron: mi mentalidad es más belga que española. Y hice toda mi etapa de categorías inferiores en Bélgica, todo el mundo lo sabe. Tras esa conversación quedó claro: dije que sí enseguida y elegí Bélgica", afirmó.

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El seleccionador le dijo que quería que aportara "profundidad" y le hizo sentir "confianza, con un auténtico proyecto a largo plazo".

"Eso es importante para poder darlo todo. Estoy muy contento", razona el futbolista, que dice que ha tenido una gran recepción en el grupo, lo que confirma que tomó "la decisión correcta".

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No obstante, evita las comparaciones, por ejemplo, con Eden Hazard, mítico extremo del Lille, Chelsea y Real Madrid y excapitán de los Diablos Rojos.

"No tengo el mismo perfil que Eden Hazard. Sólo somos belgas los dos y jugadores del Lille. Pero creo que yo soy más velocidad y potencia que él", añadió. EFE

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