Espana agencias

Martínez confía en el honor de Zapatero y no ve positivo un adelanto electoral, pero admite opiniones dispares en PSOE

Guardar
Google icon
Imagen JD53QJKUKRCV5PR7PE3OJWQE2Y

El secretario general del PSOE en Castilla y León y procurador socialista por Soria, Carlos Martínez, ha subrayado su confianza en la "honorabilidad y en la integridad" del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, al que no reconoce "como jefe de una banda criminal o de una organización criminal", y ha advertido de que un adelanto electoral nacional no sería positivo en el momento actual, si bien ha reconocido "opiniones dispares" al respecto dentro de su formación.

El socialista se ha referido así al contenido del sumario relacionado con la investigación del caso Plus Ultra en declaraciones recogidas en el marco de la mesa redonda 'Renovables y territorio', celebrada dentro de la jornada 'Conversa Energías Renovables, presente y futuro de nuestra tierra', en la localidad soriana de Valdelavilla.

PUBLICIDAD

Martínez, más que al contenido del sumario, que no conoce a fondo, se ha referido "al conocimiento personal y político" que mantiene con Zapatero por las "horas de trabajo compartidas" y por "su labor en Castilla y León".

En este sentido, ha defendido el papel del expresidente por reconocer las desigualdades de la provincia e impulsar iniciativas como el Plan Soria. "Si finalmente tengo que tragarme mis palabras, no me duelen prendas en tragármelas y decir exactamente lo contrario", ha reconocido en caso de la que finalmente Zapatero tenga responsabilidades.

PUBLICIDAD

Así, ha defendido una vez más que su partido, el PSOE, "da explicaciones públicas y comparece ante los medios ante cualquier situación política, "frente a la actitud de otros partidos que evitan dar la cara".

En este sentido, ha acusado al presidente de la Junta en funciones y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco de mantener una vez más "en pausa permanente" a la Comunidad.

CONSOLIDAR LA LEGISLATURA

El secretario general del PSOE en Castilla y León ha defendido que la legislatura "debe consolidarse y continuar" por lo que ha rechazado la posibilidad de un adelanto a las elecciones generales.

En este sentido, ha defendido las inversiones realizadas con Fondos Europeos, impulsadas desde el actual Gobierno, y ha aseverado que España "atraviesa un momento dulce", como él pudo comprobar cuando fue alcalde de la ciudad de Soria.

De este modo, ha subrayado que un adelanto electoral no sería positivo "bajo ningún concepto" en "el actual contexto político" y ha recalcado que es una decisión que le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tanto por legitimidad legal como política", aunque ha reconocido que, dentro del partido hay "opiniones dispares".

Así, ha manifestado que el debate sobre el futuro político y la situación del partido se abordará en el próximo Comité Federal del PSOE previsto para el 27 de junio. "Allí se analizará la coyuntura actual y las decisiones que deban adoptarse", ha apuntado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elma Saiz resalta "la estabilidad del Gobierno" y que tiene "una hoja de ruta hasta 2027"

Infobae

Andalucia pide a Sanidad un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial de Salud

Infobae

El exlíder de Vox en Murcia, expulsado de sus cargos, se da de baja del partido

Infobae

La visibilidad de las personas LGTBI+ en los espacios de trabajo disminuye un 60 % en 2026

Infobae

La Aemet presenta el IPIF, un nuevo índice de peligro más preciso de incendios forestales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exministro Fernández Díaz niega cualquier vínculo con el espionaje a Bárcenas

El exministro Fernández Díaz niega cualquier vínculo con el espionaje a Bárcenas

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | El abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por el ‘caso Nummaria’ y ordena repetir el juicio con otro tribunal

Óscar Puente denuncia una operación para “derribar” al Gobierno y acusa al PP de tener información judicial privilegiada

El ex número dos de Interior asegura que “jamás” oyó a Villarejo hablar de “algo ilegal” y niega instrucciones políticas para buscar los discos duros de Bárcenas

ECONOMÍA

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El “reequilibrio comercial” que busca la UE ya tiene reacción en China: Pekín lo tacha de proteccionismo y asegura que “tomará las acciones necesarias”

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista