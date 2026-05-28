Liberum solicita el diploma original con los estudios de David Sánchez en el Conservatorio de San Petersburgo

La asociación Liberum ha solicitado el diploma original de las carreras o estudios de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en el Conservatorio de San Petersburgo, con el objetivo de demostrar la creación 'ad hoc' del puesto para el que fue contratado en la Diputación de Badajoz.

En declaraciones a los medios tras la primera jornada del juicio contra el hermano del presidente del Gobierno en la Audiencia Provincial de Badajoz, el abogado de la asociación, Alexis Aneas, ha advertido que esta cuestión "no es baladí", porque la función de director de orquesta podría haber sido añadida "ad hoc a este puesto en concreto".

PUBLICIDAD

El letrado, que a la entrada del juicio ya había advertido que hablaría sobre unos documentos, ha apuntado que "curiosamente" la representación del acusado David Sánchez ha aportado parte de los mismos, consistentes en los certificados de homologación de sus dos carreras o estudios realizados en el Conservatorio de San Petersburgo como director de orquesta y también como musical.

"Nos ha sorprendido que aportaran estos documentos porque ya estaban en el procedimiento en el acontecimiento 1.471 aportado por el expediente de la administración de la Diputación", ha aseverado, junto con que "sorprenden las fechas", de ahí que hayan solicitado a la sala y confía que sea admitida la diligencia que han requerido en aras de que se aporte el título original de ambas carreras o estudios por el Conservatorio de San Petersburgo porque la fecha de emisión de los documentos que se han aportado traducidos al castellano son de septiembre y noviembre de 2010.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha dicho que "curiosamente" en ese mismo mes se consigue la homologación de ambos títulos, ha resaltado Alexis Aneas, que ha puesto el acento en que "lo normal es que puedan tardar meses" o "años en conseguir esos títulos", y en que esta cuestión no es baladí porque el anterior coordinador de los conservatorios, según ha detallado, no tenía la función de director de orquesta, de modo que "fue una función añadida ad hoc a este puesto en concreto".

Y es que, como ha relatado, la "sensación" que tienen es que "en realidad lo que se quería era un cargo de director de orquesta sinfónica", pero "si se hacía eso era necesario hacer una convocatoria y podrían presentarse muchísimas personas".

PUBLICIDAD

La "sensación" que les da es que "cogen una vacante", que era el de coordinador de las actividades de los conservatorios porque se había jubilado la persona que desempeñaba esa labor, "y se le añade la función de director de orquesta".

A este respecto, la "sorpresa" de la parte que representa es que "en principio" las fechas de la expedición de los diplomas y de las homologaciones "no" les "encajan en lo que es la dinámica de la administración", y por eso han pedido que se aporte el original de San Petersburgo y también la solicitud de la homologación.

PUBLICIDAD

Por último, el abogado de Liberum ha concluido citando como ejemplo que "sería lo mismo" que si un centro hospitalario pide a un administrativo que coordine los quirófanos, para que en una misma hora en un mismo lugar no esté ocupado por diferentes médicos, pero que en los requisitos de esa labor administrativa el segundo sea ser neurocirujano.

Ante ello, ha dicho, "no tendría sentido salvo que en realidad lo que se quisiera sería un neurocirujano", de modo que "aquí sucede algo parecido: en realidad se quería un director de orquesta pero se camufló con la figura de coordinador de los conservatorios". Finalmente, confía en que el lunes les admitan esta petición de prueba y se pueda aportar "realmente" el expediente completo de su titulación académica.

PUBLICIDAD