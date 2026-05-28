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Lahm sostiene que Kimmich debe jugar con Alemania en el centro del campo

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Berlín, 28 may (EFE).- El exinternacional alemán Philipp Lahm, capitán de la selección alemana campeona del mundo en 2014, sostuvo, en una entrevista con la revista SportBild, que Joshua Kimmich debería jugar con Alemania en el centro del campo, como lo ha hecho en el Bayern a lo largo de la temporada, y no como lateral derecho, la posición que suele destinarle el seleccionador Julian Nagelsmann.

"Joshua Kimmich ha jugado toda la temporada en el centro del campo. Junto con Aleksandr Pavlovic ha disputado muchos partidos y el Bayern perdió en semifinales de la Liga de Campeones sólo estrechamente ante el PSG. Kimmich juega desde hace años en el centro del campo", dijo el exjugador.

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Lahm ve un eje en el centro formado por el meta Manuel Neuer, el central Jonathan Tah y Kimmich en el centro del campo, todos jugadores del Bayern y dice que no es partidario de quebrar ese eje desplazando a Kimmich al lateral derecho.

Lahm sugiere que Waldemar Anton, normalmente central, juegue como lateral derecho. "A la izquierda tenemos a David Raum que es muy ofensivo, con Anton, que es más defensivo, tendríamos equilibrio", aseguró. EFE

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