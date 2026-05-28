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FINUL admite que el escenario en Líbano es "incierto" pero afirma que las tropas españolas están "motivadas"

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El general jefe de la BRILIB XLV desplegada en el marco de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), Antonio Ortiz Martínez, ha hecho este jueves un llamamiento a la tranquilidad respecto a la situación de las tropas españolas que prestan servicio en ese país, reconociendo que, si bien el escenario es "incierto", los soldados están "motivados y contentos".

Así lo ha hecho en una videollamada mantenida con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el marco de los ataques israelíes contra Líbano. Este jueves, el Ejército hebreo ha vuelto a bombardear la capital, Beirut, y continúa con su ofensiva en el sur del país. Los ataques han dejado decenas de muertos.

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El general ha pedido "tranquilidad", "aunque el escenario pueda ser un poco incierto y aparezcan noticias que puedan ser preocupantes". Sin embargo, ha asegurado que la situación de las tropas "no es preocupante".

De hecho, ha precisado que el personal español desplegado en Líbano está "comprometido, muy motivado y con la moral alta". "Veo a la gente muy satisfecha, muy contenta de estar aquí y, en la medida de lo posible, de intentar apoyar a la población, que realmente nos aprecia mucho y nos necesita", ha dicho, según un vídeo de la llamada difundido por el Ministerio de Defensa en su cuenta de X.

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Por su parte, Robles ha respaldado durante la videoconferencia el trabajo de los contingentes españoles desplegados en el país de Oriente Próximo y en el Cuerno de África, calificando su labor como "totalmente necesarios en momentos de alta inestabilidad internacional". Asimismo ha subrayado que "los conflictos siguen haciendo necesario el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas para preservar la paz y la seguridad".

OPERACIÓN ATALANTA

Respecto a la operación 'Atalanta', la titular de Defensa ha conversado también por videollamada con los comandantes de las fragatas 'Canarias', Juan David García, y 'Numancia', Álvaro Calderón, que participan en dicha operación y que en pocos días se darán el relevo como parte de "una de las principales operaciones de seguridad marítima" de la Unión Europea, según detalla el Ministerio.

En este sentido, Robles ha advertido de que "esta misión sigue siendo totalmente necesaria para la Unión Europea, ya que el auge de estos incidentes demuestra que la piratería no está erradicada". "Estoy segura de que seguirán dejando muy alto el pabellón español", ha esgrimido.

Finalmente, la ministra también ha conversado con el jefe del Destacamento Aéreo Táctico 'Orión' del Ejército del Aire y del Espacio, teniente coronel Ángel Francisco Hazas, que desde Yibuti contribuye a la lucha contra la piratería y a la protección del tráfico marítimo en el Índico y el Golfo de Adén.

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