En una sofocante lucha, Osorio pasa a tercera ronda al someter a Putintseva en tres sets

París, 28 may (EFE).- A pesar de haber desperdiciado cuatro bolas de partido en medio de un sofocante partido de tres horas y media, la colombiana Camila Osorio, número 86 del mundo, pudo someter a la kazaja Yulia Putintseva, 7-5, 7-6 (6) y 7-5, y clasificarse por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros.

La jugadora colombiana, de 24 años, logró así igualar su mejor marca en un grande, la tercera ronda en 2021 en Wimbledon.

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Para acceder a octavos, la rival de la de Cúcuta será la rusa Anna Kalinskaya (24º del mundo). EFE