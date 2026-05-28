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El Rayo se prepara para un fin de ciclo

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David Ramiro

Leipzig (Alemania), 28 may (EFE).- "No sé quién entrenará al equipo la próxima temporada". Así de tajante se expresó al término de la final contra el Crystal Palace el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, que evitó hablar de cómo la derrota continental en el partido más importante de sus 102 años de historia puede suponer un cambio de ciclo con la marcha de uno de sus símbolos, el argentino Oscar Trejo, y la más que probable del entrenador, Íñigo Pérez.

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La derrota en la final de la Liga Conferencia, más allá del doloroso golpe que supone, pese al mérito que conlleva, también es probable que ponga el cierre a una forma de entender el fútbol, la que propone Íñigo Pérez y que anteriormente desplegó Andoni Iraola, dos entrenadores y exjugadores con ADN Athletic Club de Bilbao, con valores muy similares humanos muy similares y convicciones futbolísticas parecidas.

Íñigo Pérez no ha desvelado su futuro, pero no ha aceptado la oferta de renovación del club y por sus palabras en conferencias de prensa todo hace suponer que dejará el equipo en busca de nuevos retos. "Este club necesita una energía diferente al resto y estoy en proceso de reflexión", dijo hace unos días antes de la final.

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Lo que es seguro es la marcha del argentino Oscar Trejo, el jugador con más peso dentro del vestuario y que, a sus 38 años, dice adiós al equipo tras verse relegado a un papel secundario dentro de la plantilla en cuanto a minutos, pero no a importancia en la cohesión del bloque. La afición lo echará de menos y, por eso, lo despidió en Vallecas en su último partido en casa a la altura de las grandes leyendas.

Los jugadores que acaban contrato son el central ghanés Abdul Mumin, el lateral izquierdo uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino, el defensa italo-brasileño Luiz Felipe y los centrocampistas españoles Unai López y Gerard Gumbau. También los cedidos Carlos Martín, del Atlético de Madrid, e Ilias Akhomach, del Villarreal.

El grueso de la plantilla seguirá el próximo curso pero falta el faro que guíe al equipo a un nuevo éxito y vuelva a ilusionar a la afición tras seis temporadas de éxitos con un ascenso a Primera, dos octavos puestos en LaLiga, la disputa de unas semifinales de Copa del Rey y una final europea.

Lo que está claro es que lo que está haciendo el Rayo las últimas temporadas es historia y, aunque la derrota en la final de la Liga Conferencia, este miércoles ante el Crystal Palace (1-0), ha sido dura, como dicen en ese vestuario compuesto por un grupo de amigos, con "el tiempo se valorará la gesta lograda". EFE

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