Espana agencias

Alberto González desea “soñar con el ascenso” del Albacete a Primera división

Guardar
Google icon

Albacete, 28 may (EFE).- El técnico Alberto González ha renovado hasta junio de 2027 con el Albacete, por una temporada, y ha dicho en rueda de prensa que desea “soñar con el ascenso" a Primera División.

Para el preparador malagueño no “tiene que ser el objetivo, porque por presupuesto no estamos entre los que mayores medios tienen”, pero no lo ha descartado poniendo como ejemplo lo que sucedió este curso en la Copa del Rey.

PUBLICIDAD

“No nos planteábamos eliminar al Celta ni después al Real Madrid, porque el objetivo, a priori, no era posible, pero eso no quita que lo persigamos para ver si sucede y eso es lo que vamos a hacer la temporada que viene”, ha declarado.

“Nosotros empezaremos la temporada pensando en acabar campeones, pero siendo conscientes de la gran dificultad y de que depende de multitud de factores, de dinámicas, de lesiones y otras que se nos escapan”, ha añadido.

PUBLICIDAD

Su meta más realista pasa “por mejorar lo que hemos hecho esta campaña, en diferentes aspectos, hilando todavía más fino para poder crecer más y que todos estemos contentos con ello”, ha subrayado.

En cuanto a su renovación y la que será su tercera campaña al frente del cuadro blanco, ha mostrado una gran “alegría y orgullo” por haber llegado “a donde queríamos llegar, tanto yo como mi cuerpo técnico, consolidando un proyecto de trabajo que cada vez ha ido dando más pasos”.

Asimismo, ha dicho sentirse “muy a gusto en el club y la ciudad".

Por su parte, Toché, el director deportivo, ha expresado su “confianza máxima en él y su cuerpo técnico”, detallando que “no queremos planificar la temporada siguiente sin la primera piedra, que es el entrenador, y queríamos que volviese a ser él”, ha apuntado.

También ha recalcado la “compenetración y buena sintonía para trabajar” entre ambos porque “creo que los dos confiamos en la manera de trabajar del otro”, ha finalizado. EFE

jml/lsy/arh

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cura acusado de agresiones sexuales en Málaga alude a una "manipulación": "Nunca se han dado esos hechos"

El cura acusado de agresiones sexuales en Málaga alude a una "manipulación": "Nunca se han dado esos hechos"

Cádiz acuerda retirar los honores al comparsista Juan Carlos Aragón condenado por maltrato

Infobae

Sánchez intervendrá el domingo en el congreso de las Juventudes Socialistas

Infobae

Manos Limpias discrepa con Vox sobre la implicación de Pedro Sánchez en el caso de su hermano: "No hay un solo correo"

Manos Limpias discrepa con Vox sobre la implicación de Pedro Sánchez en el caso de su hermano: "No hay un solo correo"

Susana Díaz anima al PSOE a ser "proactivo en defender su honradez" y a "querellarse contra la pandilla" de Leire Díez

Susana Díaz anima al PSOE a ser "proactivo en defender su honradez" y a "querellarse contra la pandilla" de Leire Díez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

El Supremo avala la regularización de migrantes y la defiende por su “sustrato humano” e “interés público”

Alemania y Países Bajos refuerzan el mando militar aliado en el Báltico y asumen más responsabilidad en la defensa europea

Bruselas advierte a Moscú: “Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania”

El juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se aplaza tras el choque entre defensas y fiscalía por la prescripción y las nulidades

ECONOMÍA

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

El mapa de los salarios en España: estos son los trabajos y las comunidades autónomas en los que más y menos se cobra

Madrid y Badajoz, a menos de tres horas: el Gobierno saca a información pública el estudio que desbloquea el AVE Madrid-Extremadura

Alemania plantea aumentar los impuestos a las personas sin hijos: un dinero pensado para el cuidado de los ancianos

El auge del alquiler turístico y de habitaciones dispara los casos de inquilinos que subarriendan: la multa puede recaer en el propietario

DEPORTES

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Enrique Riquelme se defiende de las acusaciones de Florentino: “El Real Madrid merece mucho más que mentiras, bulos interesados y campañas de difamación”

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla