Alberto González desea “soñar con el ascenso” del Albacete a Primera división

Albacete, 28 may (EFE).- El técnico Alberto González ha renovado hasta junio de 2027 con el Albacete, por una temporada, y ha dicho en rueda de prensa que desea “soñar con el ascenso" a Primera División.
Para el preparador malagueño no “tiene que ser el objetivo, porque por presupuesto no estamos entre los que mayores medios tienen”, pero no lo ha descartado poniendo como ejemplo lo que sucedió este curso en la Copa del Rey.
“No nos planteábamos eliminar al Celta ni después al Real Madrid, porque el objetivo, a priori, no era posible, pero eso no quita que lo persigamos para ver si sucede y eso es lo que vamos a hacer la temporada que viene”, ha declarado.
“Nosotros empezaremos la temporada pensando en acabar campeones, pero siendo conscientes de la gran dificultad y de que depende de multitud de factores, de dinámicas, de lesiones y otras que se nos escapan”, ha añadido.
Su meta más realista pasa “por mejorar lo que hemos hecho esta campaña, en diferentes aspectos, hilando todavía más fino para poder crecer más y que todos estemos contentos con ello”, ha subrayado.
En cuanto a su renovación y la que será su tercera campaña al frente del cuadro blanco, ha mostrado una gran “alegría y orgullo” por haber llegado “a donde queríamos llegar, tanto yo como mi cuerpo técnico, consolidando un proyecto de trabajo que cada vez ha ido dando más pasos”.
Asimismo, ha dicho sentirse “muy a gusto en el club y la ciudad".
Por su parte, Toché, el director deportivo, ha expresado su “confianza máxima en él y su cuerpo técnico”, detallando que “no queremos planificar la temporada siguiente sin la primera piedra, que es el entrenador, y queríamos que volviese a ser él”, ha apuntado.
También ha recalcado la “compenetración y buena sintonía para trabajar” entre ambos porque “creo que los dos confiamos en la manera de trabajar del otro”, ha finalizado. EFE
