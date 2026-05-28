La Aemet apunta a un trimestre de verano "con temperaturas por encima de lo normal"

Madrid, 28 de mayo (EFE). - La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha apuntado este jueves en su predicción trimestral para los meses de verano a un junio, julio y agosto "con temperaturas por encima de lo normal" en todo el país, de manera más acusada en el norte y en el este peninsular y, sobre todo, en las islas Baleares.

En un acto con medios de comunicación celebrado hoy en la sede de ese organismo en Madrid para presentar un nuevo índice de peligro de incendios forestales, Francisco Javier Rodríguez Marcos, jefe de departamento de Producción Meteorológica de la Aemet, ha dado pinceladas de cuál será la predicción meteorológica para las próximas semanas y meses estivales, que estarán marcados por el calor.

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El experto ha empezado haciendo un balance del mes actual, mayo, cuyas dos primeras decenas han registrado, según datos de la agencia, "temperaturas más frescas de lo habitual". En cambio, a partir del día 18-20 empezaron a subir progresivamente "y lo que resta de mes, ha sido extraordinariamente cálido".

En cuanto a precipitación, se han detectado en el centro y norte peninsular bastantes tormentas y chubascos, y "ha llovido más de lo que es normal para el mes de mayo" mientras que en zonas de la mitad sur y sobre todo el tercio sur y las zonas de los dos archipiélagos, ha llovido menos de lo normal, como ha subrayado Rodríguez Marco.

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"Por el peso de los 20 primeros días, ha sido un mayo bastante benigno en lo relacionado con los incendios", ha considerado.

Ha alertado asimismo de que las actuales "temperaturas veraniegas con entre 5 o 10 grados por encima de lo normal van a seguir", si bien mañana viernes se espera un descenso en el Cantábrico, en comunidades como el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y el norte de Navarra.

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Para este fin de semana, el organismo prevé que el tiempo "se desestabilizará un poco y habrá algunos chubascos y tormentas en zonas montañosas del este peninsular".

Basándose en los últimos datos que maneja la Aemet, el experto ha comentado que "parece que va a haber un descenso térmico bastante probable a partir del martes que viene en toda la península, que será progresivo; pero como partimos de valores muy altos, sale una anomalía cálida para la semana que viene", que será un "poquito menos intensa" que la de esta semana.

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Durante la segunda semana del próximo mes -del 8 al 14 de junio-, "seguirá manteniéndose esa anomalía cálida, más marcada en el interior peninsular, pero aún un poquito menos que la primera de junio" y algo similar ocurrirá para la tercera semana de junio.

No se esperan, por otro lado, "grandes precipitaciones, excepto las asociadas a frentes que rozarán el norte peninsular y que no serán muy abundantes" para la próxima semana y ha apuntado a algunas tormentas y chubascos en la segunda, mientras que "el nivel de confianza en la predicción es menor" para la tercera semana de mes.

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También ha adelantado con respecto al promedio para el trimestre del verano -junio, julio y agosto- que "lo más probable es que haya temperaturas por encima de lo normal" en todo el país y de forma más acusada en el norte y en el este peninsular, y sobre todo en las Baleares.

"De forma menos clara, en el centro y suroeste peninsular y menos clara en las Canarias", aunque "aún así, se espera temperatura cálida en todo el país", ha precisado.

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Esto no quiere decir, según ha advertido, que no puedan darse algunos "periodos de varios días o incluso más de una semana con alivios térmicos".

En un repaso al clima de los últimos meses, este experto ha recordado que el invierno -diciembre, enero y febrero- resultó este año muy cálido en la España peninsular y Baleares, siendo "el noveno más cálido de la serie histórica de 1961 y un invierno muy húmedo, el octavo más lluvioso desde 1961 y el tercero más lluvioso del actual siglo".

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El experto ha resaltado que en marzo la temperatura "resultó normal, pero con mucha diferencia entre la parte oeste peninsular, donde resultó cálido, en contraste con la parte este y Baleares y Canarias.

De abril ha dicho que ese mes destacó sobre todo porque "fue extremadamente cálido, el más cálido de toda la serie". En cuanto a precipitación, fue muy seco, excepto en Canarias. EFE

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