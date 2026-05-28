Espana agencias

La Aemet apunta a un trimestre de verano "con temperaturas por encima de lo normal"

Guardar
Google icon

Madrid, 28 de mayo (EFE). - La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha apuntado este jueves en su predicción trimestral para los meses de verano a un junio, julio y agosto "con temperaturas por encima de lo normal" en todo el país, de manera más acusada en el norte y en el este peninsular y, sobre todo, en las islas Baleares.

En un acto con medios de comunicación celebrado hoy en la sede de ese organismo en Madrid para presentar un nuevo índice de peligro de incendios forestales, Francisco Javier Rodríguez Marcos, jefe de departamento de Producción Meteorológica de la Aemet, ha dado pinceladas de cuál será la predicción meteorológica para las próximas semanas y meses estivales, que estarán marcados por el calor.

PUBLICIDAD

El experto ha empezado haciendo un balance del mes actual, mayo, cuyas dos primeras decenas han registrado, según datos de la agencia, "temperaturas más frescas de lo habitual". En cambio, a partir del día 18-20 empezaron a subir progresivamente "y lo que resta de mes, ha sido extraordinariamente cálido".

 En cuanto a precipitación, se han detectado en el centro y norte peninsular bastantes tormentas y chubascos, y "ha llovido más de lo que es normal para el mes de mayo" mientras que en zonas de la mitad sur y sobre todo el tercio sur y las zonas de los dos archipiélagos, ha llovido menos de lo normal, como ha subrayado Rodríguez Marco.

PUBLICIDAD

"Por el peso de los 20 primeros días, ha sido un mayo bastante benigno en lo relacionado con los incendios", ha considerado.

Ha alertado asimismo de que las actuales "temperaturas veraniegas con entre 5 o 10 grados por encima de lo normal van a seguir", si bien mañana viernes se espera un descenso en el Cantábrico, en comunidades como el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y el norte de Navarra.

Para este fin de semana, el organismo prevé que el tiempo "se desestabilizará un poco y habrá algunos chubascos y tormentas en zonas montañosas del este peninsular".

Basándose en los últimos datos que maneja la Aemet, el experto ha comentado que "parece que va a haber un descenso térmico bastante probable a partir del martes que viene en toda la península, que será progresivo; pero como partimos de valores muy altos, sale una anomalía cálida para la semana que viene", que será un "poquito menos intensa" que la de esta semana.

Durante la segunda semana del próximo mes -del 8 al 14 de junio-, "seguirá manteniéndose esa anomalía cálida, más marcada en el interior peninsular, pero aún un poquito menos que la primera de junio" y algo similar ocurrirá para la tercera semana de junio.

No se esperan, por otro lado, "grandes precipitaciones, excepto las asociadas a frentes que rozarán el norte peninsular y que no serán muy abundantes" para la próxima semana y ha apuntado a algunas tormentas y chubascos en la segunda, mientras que "el nivel de confianza en la predicción es menor" para la tercera semana de mes.

También ha adelantado con respecto al promedio para el trimestre del verano -junio, julio y agosto- que "lo más probable es que haya temperaturas por encima de lo normal" en todo el país y de forma más acusada en el norte y en el este peninsular, y sobre todo en las Baleares.

"De forma menos clara, en el centro y suroeste peninsular y menos clara en las Canarias", aunque "aún así, se espera temperatura cálida en todo el país", ha precisado.

Esto no quiere decir, según ha advertido, que no puedan darse algunos "periodos de varios días o incluso más de una semana con alivios térmicos".

En un repaso al clima de los últimos meses, este experto ha recordado que el invierno -diciembre, enero y febrero- resultó este año muy cálido en la España peninsular y Baleares, siendo "el noveno más cálido de la serie histórica de 1961 y un invierno muy húmedo, el octavo más lluvioso desde 1961 y el tercero más lluvioso del actual siglo".

El experto ha resaltado que en marzo la temperatura "resultó normal, pero con mucha diferencia entre la parte oeste peninsular, donde resultó cálido, en contraste con la parte este y Baleares y Canarias.

De abril ha dicho que ese mes destacó sobre todo porque "fue extremadamente cálido, el más cálido de toda la serie". En cuanto a precipitación, fue muy seco, excepto en Canarias. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Exponer a los 97 años tras una vida dedicada al arte: "Pinto mejor con un ojo que con dos"

Infobae

La detenida por matar a su suegra, hospitalizada a la espera de declarar ante el juez

Infobae

El Liceu estrena una 'Le nozze di Figaro' con una exuberante y colorista puesta en escena

Infobae

'Volver a sentir', un documental sobre la gesta copera del Baskonia

Infobae

El acusado de matar de tres tiros a un hombre dice que actuó por miedo y ataques previos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas advierte a Moscú: “Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania”

Bruselas advierte a Moscú: “Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania”

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

El juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se aplaza tras el choque entre defensas y fiscalía por la prescripción y las nulidades

El PSOE niega haber participado en la presunta trama encabezada por Leire Díez y Santos Cerdán: “Somos los primeros interesados en esclarecer todas las cuestiones”

La declaración del exministro Fernández Díaz en la que niega cualquier relación con el espionaje a Bárcenas: “La verdad nos hace libres”

ECONOMÍA

Madrid y Badajoz, a menos de tres horas: el Gobierno saca a información pública el estudio que desbloquea el AVE Madrid-Extremadura

Madrid y Badajoz, a menos de tres horas: el Gobierno saca a información pública el estudio que desbloquea el AVE Madrid-Extremadura

Alemania plantea aumentar los impuestos a las personas sin hijos: un dinero pensado para el cuidado de los ancianos

El auge del alquiler turístico y de habitaciones dispara los casos de inquilinos que subarriendan: la multa puede recaer en el propietario

El sistema de pensiones supondrá el 15,3% del PIB en 2049 con la jubilación de la generación ‘baby boom’

El “reequilibrio comercial” que busca la UE ya tiene reacción en China: Pekín lo tacha de proteccionismo y asegura que “tomará las acciones necesarias”

DEPORTES

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Enrique Riquelme se defiende de las acusaciones de Florentino: “El Real Madrid merece mucho más que mentiras, bulos interesados y campañas de difamación”

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla