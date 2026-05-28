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La historia de amor de Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau: del flechazo hace casi 40 años a los tribunales por partida doble tras anularse su absolución

La pareja vive uno de sus momentos más duros al conocer que se tendrán que volver a enfrentar a la Justicia por el caso Nummaria

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Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau (Instagram)
Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau (Instagram)

La Audiencia Nacional ha anulado la absolución no solo de Ana Duato, sino también de Miguel Ángel Bernardeau, en el caso Nummaria y ha ordenado repetir el juicio con otro tribunal. Se trata de un giro judicial que devuelve a la primera línea del foco mediática a la pareja, cuya historia personal suma ya cerca de 40 años de relación y sigue siendo una de las más duraderas del audiovisual español.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha dejado sin efecto la sentencia de julio de 2025 que absolvió a la actriz de siete delitos de fraude fiscal por los que la Fiscalía pedía 32 años de prisión. La resolución, recogida por Europa Press, extiende la anulación a Miguel Ángel Bernardeau y ordena celebrar un nuevo juicio para ambos.

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El revés judicial reabre un episodio que ha acompañado al matrimonio durante años, pero el vínculo entre la protagonista de Cuéntame y el productor es mucho más fuerte que la presión de los tribunales. Su relación comenzó a finales de los años 80, cuando ambos coincidían en la televisión madrileña.

Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau (Europa Press)
Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau (Europa Press)

El romance de Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau

En 1989 se conocieron, se enamoraron y se casaron. Miguel Ángel Bernardeau trabajaba entonces en El ruedo, un programa de Telemadrid, mientras Ana Duato formaba parte de Brigada Central, la serie policial en la que ya compartió reparto con Imanol Arias entre 1989 y 1990. Fue todo un flechazo, ya que la relación se afianzó en muy poco tiempo. El matrimonio selló su unión el mismo año en que se conoció, y años después amplió la familia con el nacimiento de sus dos hijos: Miguel, en 1996, y María, en 2004.

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Ambos han acabado vinculados a la interpretación. El mayor, Miguel Bernardeau, se ha convertido en un rostro muy conocido desde su participación en Élite y próximamente se le podrá ver como parte del elenco La bola negra, el homenaje a Federico García Lorca con el que los Javis han triunfado en Cannes. Su entorno familiar fue crucial en esa vocación. El actor contó a Pablo Motos durante la promoción de La última, donde actuó con su ya expareja, Aitana, que sus padres no querían que se dedicara a la interpretación, aunque terminaron apoyándole cuando tomó la decisión de formarse.

La trayectoria de Miguel Ángel Bernardeau ayuda a explicar ese contexto doméstico. Antes de fundar Ganga Producciones, trabajó como director, ayudante de producción y productor ejecutivo, y con el tiempo se consolidó como uno de los grandes nombres del sector gracias a títulos como Querido maestro, La última y algunas temporadas de Cuéntame.

Los actores interpretan a un grupo de saltadores BASE reales en la película que llega a cines’.

La pareja en el caso Nummaria

La dimensión pública de la pareja se ha visto atravesada en los últimos años por el caso Nummaria. Aquella investigación afectó también a Imanol Arias y terminó inicialmente con la absolución de varias personas, entre ellas Duato y Bernardeau, una decisión que ahora ha quedado sin efecto.

La Sala de Apelación sostiene que la sentencia recurrida no justificó ni motivó “en términos de lógica racional” la absolución de ambos acusados. El tribunal añade que no puede revocar el juicio de culpabilidad efectuado por la resolución anterior ni dictar condena, pero sí revisar si las razones de la absolución cumplen las exigencias de motivación razonable del ordenamiento jurídico.

Fuera del ámbito judicial, la imagen que proyecta la pareja ha estado marcada por la discreción. Una de las escasas fotografías compartidas por Duato junto a su marido apareció en 2019 en redes sociales acompañada de una cita en italiano de La divina comedia de Dante: “El amor mueve el sol y las estrellas”.

Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau (Instagram)
Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau (Instagram)

Esa reserva pública ha convivido con una continuidad poco frecuente en el sector en el que se mueven. Duato y Bernardeau se han convertido en un equipo que ha atravesado la presión mediática y judicial con el respaldo de sus hijos y mantiene, casi cuatro décadas después de aquel encuentro de 1989, una relación que vuelve a quedar expuesta tras la decisión de la Sala de Apelación.

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