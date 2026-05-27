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Rufián avisa de que si hay financiación ilegal del PSOE pedirían elecciones

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Madrid, 27 may (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este miércoles de que si se demuestra que hubiera financiación ilegal del PSOE sería una "línea roja" para su formación y pedirían elecciones generales para que la "gente decida".

Rufián se ha pronunciado así, en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, nada más conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra en la sede central del PSOE para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal del partido.

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Ha apuntado, no obstante, que estas investigaciones son largas y que se está en un momento en el que "no se sabe lo que es cierto". EFE

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