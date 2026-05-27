El PP eleva el tono contra el Gobierno y Cuerpo renuncia a entrar en un diálogo "absurdo"

Madrid, 27 may (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha acabado este miércoles por no responder en el Congreso a un diputado del PP que ha hablado de "podredumbre ética y moral", "asco" y "estercolero de corrupción" y ha justificado su silencio en que se trataba de un diálogo "absurdo".

El diputado del PP, Jaime de Olano había preguntado al vicepresidente primero si "está el Gobierno respondiendo a lo que demandan los ciudadanos", pero, en medio de las primeras noticias que llegaban al Congreso sobre la presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE, ha vertido toda clase de acusaciones contra el Gobierno y el propio Cuerpo.

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De Olano ha comenzado por decir al vicepresidente que tiene "muy poca vergüenza" por "hacer chistes con la corrupción que roba el dinero de los españoles" cuando en realidad con su actitud "está presumiendo de la podredumbre ética y moral" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Ejecutivo y del PSOE.

Ha manifestado que al PSOE "se le asocia simple y llanamente a organización criminal, a informes de la UCO, de la UDEF, a fajos de billetes, a amaños de contratos, a mordidas, prostitución, droga, financiación ilegal, a los negocios de Zapatero con el hambre y los presos políticos en Venezuela"

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"Qué asco, señor Cuerpo, el faro moral del sanchismo, la musa del progresismo, menudo sinvergüenza el señor Zapatero", ha continuado el diputado del PP, que también se ha dirigido a ERC y PNV para decirles que "allá ellos" con su apoyo a este Gobierno.

En un primero turno, Cuerpo ha respondido no a estas acusaciones sino a la pregunta original -si el Gobierno responde a las necesidades de los ciudadanos- y lo ha hecho con un "sí".

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"Efectivamente el Gobierno responde a las necesidades de los ciudadanos, no sólo protegiéndoles, como está haciendo ahora mismo ante el shock de la guerra de Irán, sino que además garantiza que el crecimiento se traduzca en una reducción de las desigualdades", ha argumentado.

Cuerpo ha contraatacado al final de su primera intervención preguntando a De Olano "si están los gobiernos en las comunidades autónomas que gobierna el PP también en este caso respaldando y apoyando en las necesidades de sus ciudadanos".

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Sin embargo, en su turno final, el vicepresidente, justo después de que el diputado del PP le acusara de "permanecer en silencio ante semejante estercolero de corrupción", ha optado por decir: "Este diálogo es absurdo, presidenta; doy la pregunta por contestada". EFE

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