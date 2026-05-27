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Cuerpo expresa respeto a los procesos judiciales ante la presencia de la UCO en Ferraz

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Madrid, 27 may (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha expresado este miércoles su respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia al conocerse que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran en la sede central del PSOE en la calle Ferraz y ha defendido la labor del Ejecutivo en el refuerzo de los mecanismos preventivos de conductas ilegales.

Cuerpo ha hecho estas afirmaciones al ser preguntado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso por la portavoz del PP, Ester Muñoz.

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede socialista para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

"Un principio básico en la gestión de lo público es que tiene que hacerse con la máxima responsabilidad", ha respondido el vicepresidente del Gobierno, quien ha añadido que esa máxima conlleva, en primer lugar, el refuerzo de los mecanismos preventivos que tienen que ver con la transparencia y con elementos asociados a la auditoría y fiscalización.

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Pero además, ha dicho, lleva aparejado un elemento de "tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal", así como el respeto a los procesos judiciales y "a todos aquellos que están involucrados en ellos, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia".

Y ha incidido que eso es lo que debería discutirse en el Congreso y lo que interesa a los ciudadanos "más allá de las descalificaciones" que, según ha subrayado, se "vierten una y otra vez" desde los escaños del PP.

"Es usted el vicepresidente de un Gobierno de España que es la mayor estafa de la democracia española. A ustedes se les ha caído la careta", ha dicho la portavoz popular a Cuerpo.

Muñoz ha acusado a Pedro Sánchez de haber puesto el Gobierno al servicio de una "banda de saqueadores" y haberlo convertido en una "lucha de poder entre bandas criminales" lideradas por el expresidente José Luis Rodriguez Zapatero y el exministro José Luis Ábalos.

Ha acusado al Ejecutivo de haber creado un relato moral para "intentar justificar lo injustificable" como, según ha apuntado, se ha visto con los socios de investidura, a quienes les ha preguntado si no se les "cae la cara de vergüenza para seguir tragando con tanta corrupción" con tal de que el PP no llegue a la Moncloa. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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