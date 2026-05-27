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Hereu, satisfecho por el preacuerdo alcanzado en Renault, "estratégico" para la automoción

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Madrid, 27 may (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha mostrado este miércoles su satisfacción por el preacuerdo alcanzado ayer para la aprobación del convenio colectivo 2026-2028 de Renault, por la importancia "estratégica" de la empresa para la automoción española y también para la economía de Castilla y León.

El acuerdo, que ahora debe ser ratificado en asamblea por la empresa y los sindicatos, se alcanzó en una reunión que tuvo lugar ayer en el Ministerio de Industria, convocada y presidida por el propio ministro, que lo hizo, según ha explicado, por temor a que las conversaciones descarrilaran tras los paros parciales y las movilizaciones del pasado viernes en las factorías de la firma en España.

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En una entrevista en Radio Nacional, Hereu ha insistido en que se trata de un preacuerdo, que tiene el apoyo de la "amplia mayoría" del comité de empresa, y ha reiterado su agradecimiento y su respeto "absoluto" al diálogo social y a la autonomía de las partes en la negociación.

Renault tiene una importancia que va mucho más allá de las 6.000 familias de los trabajadores, ya que detrás hay "todo un sector" de la automoción, que es "una de las tres grandes industrias" españolas y también tiene un gran peso en el desarrollo social y económico de Castilla y León, ha dicho.

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Según explicaron ayer a EFE fuentes de la mesa negociadora, el preacuerdo estaría condicionado a la adjudicación de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia y a la continuidad en la factoría de Valladolid de dos coches híbridos 'long life', lo que posicionaría a la fábrica como preferente para la adjudicación de nuevos vehículo.

Según el ministro, de la cultura industrial se pueden extraer grandes lecciones, que, ha admitido que le gustaría que se aplicasen en la política y es que se trata de "personas con pensamientos diferentes e intereses diferentes", que "al final siempre se ponen de acuerdo porque hay que llevar adelante el proyecto de la empresa". EFE

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EFE

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