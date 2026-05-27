Pilar Calvo (Junts) se presentará a las primarias para ser la candidata del partido en Barcelona

La diputada de Junts en el Congreso Pilar Calvo se presentará a las primarias que el partido celebrará para ser la candidata a la alcaldía de Barcelona, según han explicado fuentes cercanas a Europa Press.
Tal como ha avanzado 'Rac1', Calvo se enfrentará en estas primarias como mínimo al actual líder de los posconvergentes en el Ayuntamiento de la capital catalana, Jordi Martí Galbis.
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Otros nombres que podrían presentarse a las primarias son los del abogado Jaume Alonso-Cuevillas, la diputada en el Parlament Glòria Freixa y los exconsellers Jaume Giró y Josep Maria Argimon.
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