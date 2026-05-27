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Recoleta gana, avanza, deja con las manos vacías a San Lorenzo y manda a Santos a repesca

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Buenos Aires, 26 may (EFE).- El club paraguayo Recoleta ratificó este martes su soberbia aparición en la Copa Sudamericana con una clasificación a octavos de final como líder del Grupo D gracias a su triunfo a domicilio por 0-1 sobre San Lorenzo, que ha quedado eliminado junto al Cuenca.

La sexta y última jornada de la fase de grupos resultó agridulce para el Santos, que goleó por 3-0 al conjunto peruano, pero debió conformarse con el segundo puesto, que da paso a una repesca por la continuidad en el torneo.

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En un grupo que resultó muy equilibrado, Recoleta apuntaló su clasificación con 8 puntos, uno más que los de Santos y San Lorenzo, en tanto que el Cuenta quedó relegado al sótano con 6.

Un gol de Allan Wlk en el minuto 37 bastó para que el equipo Canario extendiera su gran momento en el torneo con una sólida demostración en el estadio Pedro Bidegain ‘Nuevo Gasómetro’ de Buenos Aires.

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El Ciclón de Gustavo Álvarez, que luego de remontar un 0-2 en Brasil ante Santos la semana pasada y alcanzar un empate, le alcanzaba con un empate en casa ante Recoleta, hoy lo perdió todo en un pestañeo defensivo.

Desde el primer minuto, el local salió empujado por su público a buscar el gol de la clasificación pero careció de puntería para lograr esa diferencia en el tanteador.

Tras un cambio obligado por lesión con el ingreso de Lucas Monzón por Dairon Mosquera, en el minuto 37 la visita sorprendió a todos con un contragolpe letal que dejó a Allan Wik de cara al portero Orlando Gill, al que batió con un poderoso remate.

En el segundo tiempo San Lorenzo salió desesperado a buscar el empate para evitar la eliminación pero nunca pudo convertir para decantar finalmente en el histórico triunfo de Recoleta que ahora esperará por su rival en octavos de final de Copa Sudamericana.

Por su parte, tras el triunfo 3-0 como local de Santos ante Deportivo Cuenca, San Lorenzo se quedó sin competencia internacional para el segundo semestre tras consumar su temprana eliminación. EFE

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