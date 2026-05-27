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El tribunal de Kitchen termina de oír audios y escuchará desde el jueves a los acusados

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Madrid, 27 may (EFE).- El tribunal que juzga el caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015, terminará este miércoles de oír las grabaciones aportadas como pruebas en la causa y mañana, jueves, comenzará a escuchar a los diez acusados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

A lo largo de las dos últimas semanas, la Audiencia Nacional ha reproducido grabaciones de conversaciones del comisario José Manuel Villarejo hablaba con varios interlocutores acerca de Bárcenas, de una operación "para quitar los papeles que comprometían al presidente" o directamente de la "operación Cocinero", el nombre con el que se referían al conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, fichado como confidente de esta presunta trama y también acusado.

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La Sala prevé terminar este miércoles con la audición de grabaciones exhibidas a petición del PSOE y con otras reclamadas por las defensas, para dar paso el jueves a la declaración del que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a quien seguirá en segundo lugar el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Tras días de retraso, el tribunal prevé ya extender el juicio a nuevas jornadas durante este mes de junio.

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Los acusados declararán después de que la Audiencia Nacional haya escuchado conversaciones entre Francisco Martínez y Villarejo con referencias al "cocinero" y también a El Gordo, como llamaban al comisario Enrique García Castaño, que en fase de instrucción confesó haber entrado en el taller de pintura de la mujer de Bárcenas y después quedo eximido del procedimiento por motivos de salud.

En estos audios también se ha podido escuchar a Villarejo hablando de supuestos pagos a Mariano Rajoy, o una conversación en la que María Dolores de Cospedal le conminaba en 2013, cuando era secretaria general del PP, a "parar" lo de la "libretita", en alusión a los apuntes de Bárcenas sobre una contabilidad en B del PP. La Sala ha escuchado además los avisos que dio Villarejo acerca de los "favores" que había hecho en Gürtel.

En todo caso, no se está enjuiciando una hipotética conexión política entre el PP y una presunta operación policial, sino que este procedimiento se circunscribe a la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, después de que el juez instructor dejara a Cospedal fuera de la causa, en la que llegó a estar investigada.

El exministro del Interior es el responsable de mayor rango entre los acusados y enfrenta una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía, al igual que quien fuera su número dos, Francisco Martínez.

El resto de los acusados, entre quienes está el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino encaran peticiones por parte del Ministerio Fiscal que oscilan entre los dos años y medio y los 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo. EFE

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EFE

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