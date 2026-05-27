Los diputados desalojan el Palacio del Congreso en un simulacro de emergencia realizado "a la perfección"

Los diputados y parte del personal de la Cámara han desalojado este miércoles el Palacio del Congreso en el marco de un simulacro de emergencia realizado en plena sesión de control al Gobierno y que, según ha destacado la presidenta de la institución, Francina Armengol, ha salido "a la perfección".

Eso sí, no ha habido sirenas ni alarmas por megafonía, sino que el desalojo ha sido anunciado por la propia Armengol coincidiendo con el término de una pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, poco después de las diez de la mañana.

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Sus señorías han ido abandonando tranquilamente el hemiciclo y conducidos por los ujieres hacia la Puerta de los Leones, la que sólo se abre cuando están los Reyes o en Puertas Abiertas, para salir al exterior, hacia la Plaza de las Cortes. También se han abierto las demás puertas del edificio.

MARLASKA, EL PRIMERO EN SALIR

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El ministro Marlaska ha sido el primero en salir del palacio decimonónico, seguido de Armengol y su vicepresidente primero, el también socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Los diputados y el personal que trabaja en el palacio se han ido congregando en la Plaza de las Cortes, en su mayoría buscando la sombra. Unos activistas que protestaban por la falta de atención sanitaria en las cárceles han aprovechado para repartir panfletos y trasladar sus inquietudes a quien quería escucharles, como ha hecho el diputado de Sumar Francisco Sierra.

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Pasado un cuarto de hora ya se les ha permitido volver al hemiciclo, dando por finalizado el operativo. "El simulacro ha funcionado a la perfección", ha zanjado la presidenta de la Cámara, agradeciendo la colaboración.

Con este simulacro de evacuación se pretende comprobar el correcto funcionamiento de los procedimientos, evaluar los tiempos de evacuación y verificar la coordinación de los distintos servicios y personas implicadas ante una posible situación de emergencia.

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En la comunicación recibida ante esta actuación preventiva, a la que tuvo acceso Europa Press, el Congreso recalcaba a sus señorías que debían desalojar el edificio del Palacio del Congreso de forma ordenada, como así han hecho, "sin dirigirse al bar de los diputados".

Asimismo, se les avisaba de que tenían que seguir en todo momento las indicaciones del personal responsable, que estado identificado con chalecos naranjas y que se ha encargado de dirigirles hacia la Plaza de las Cortes.

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