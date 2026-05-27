La UCO acude a la sede del PSOE para requerir información de presuntos pagos a Leire Díez

(Corrige la NA3059 para precisar la investigación de la que deriva esta operación)

Madrid, 27 may (EFE).- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

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Se trata de un requerimiento de documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según las citadas fuentes.

Además de esta actuación, los agentes de la UCO se encuentran también en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. EFE

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