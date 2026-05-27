La UCO acude a la sede del PSOE en una investigación por presunta financiación ilegal

Madrid, 27 may (EFE).- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal del partido, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Se trata de una pieza secreta en la que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga los pagos en efectivo en el PSOE de 2017 a 2024 por la liquidación de gastos de sus dirigentes, empleados o cualquier persona relacionada con el partido, han apuntado a EFE fuentes jurídicas.

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Algunos de esos pagos como los percibidos por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, podrían haber sido constitutivos de un delito de blanqueo. EFE