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Hereu expresa "serenidad y tranquilidad" ante la entrada de la UCO en Ferraz y "confianza" en los responsables del PSOE

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El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha expresado hoy "serenidad y tranquilidad" ante la entrada de la Unidada Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz y ha manfiestado su "confianza" en los responsables del partido.

Hereu ha realizado estas declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, donde estaba siendo entrevistado cuando se ha conocido la noticia de que la Guardia Civil se había personado en la sede del PSOE.

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El ministro ha insistido en la necesidad de mantener la "serenidad y la tranquilidad" y ha precisado que los procesos judiciales y el sistema democrático tiene la manera de gestionar "cualquier elemento que se tenga que gestionar en estos momentos".

En este sentido, ha pedido respeto a la "presunción de inocencia" y ha querido recalcar su "confianza en los responsables del partido" a la vez que ha seguido manteniendo que la financiación del PSOE es intachable. "Evidentemente, sí, sí. Oiga, es que si no, no estaríamos en política y por tanto parto de esta convicción", ha remachado.

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PREOCUPACIÓN POR LA IMPUTACIÓN DE ZAPATERO

En cuanto a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Hereu ha admitido su "preocupación", a quien sigue teniendo en "alta estima", y espera que se esclarezca "pronto" la situación mientras reclama la "presunción de inocencia" para su compañero de partido.

El dirigente socialista ha explicado que está viviendo el proceso judicial con "respeto" y espera que haya "pronto esclarecimiento de los hechos".

En cuanto a Zapatero, Hereu ha dicho que le tiene en "alta estima" y mantiene también una "alta valoración" en su trayectoria como presidente. Ha admitido que vivió junto a él, cuando era alcalde de Barcelona, "momentos duros" por la crisis económica de 2008, pero dice tener "muy buen recuerdo" del expresidente y un "aprecio personal y político".

No obstante, rechaza que se convoquen elecciones por que afirma que esta investigación a él no le quita "ni un ápice" de tiempo en el trabajo que está desarrollando para reindustrializar España y para que el récord turístico sea un modelo sostenible.

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EuropaPress

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