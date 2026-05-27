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Rufián considera una "anomalía terrible" el registro de Ferraz: "No sabemos qué es cierto o qué es campaña"

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "una anomalía terrible" que se registre la sede de un partido político, como está sucediendo este miércoles en la sede federal del PSOE de la madrileña calle Ferraz, insiste en no dar por hecho que haya financiación ilegal del PSOE. "Estamos en un momento en que no sabemos qué es cierto o qué es campaña", ha deslizado.

Así se ha pronunciado a su llegada a la Cámara Baja, que alberga la sesión de control al Gobierno, cuando los medios le han preguntado sobre la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista.

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"Estamos en un momento en que no sabes lo que es cierto o lo que no, lo que es campaña o lo que no lo es", ha incidido cuando se le ha instado a explicar si ERC va a pedir elecciones tras este episodio.

"QUE HAYA UNA SENTENCIA FIRME"

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Rufián ha hablado inicialmente de que tendría que haber "pruebas y una sentencia firme" para que su partido reclamara un adelanto electoral y ha recordado que siempre han puesto como "línea roja" que "se demuestre" una hipotética "financiación ilegal" del PSOE.

Cuando se le ha pedido más concreción y si podrían dar ese paso si hubiera una "imputación" contra dirigentes del PSOE o contra el partido por financiación irregular ha respondido que se le estaban reclamando "demasiados detalles". "Queda lo que queda, los procesos judiciales son muy largos", ha apuntado.

En todo caso, ha insistido en que ERC apoyó la moción de censura contra el 'popular' Mariano Rajoy cuando ya había una sentencia que condenaba al PP a título lucrativo por la trama 'Gürtel', reiterando que en ese así sí que pedirían que "la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el Gobierno".

También Águeda Micó, diputada de Compromís, ha apelado a la prudencia para aclarar lo que implica la presencia de la UCO en Ferraz, pero en todo caso ha reiterado que su partido se desmarcará si hay financiación ilegal: "Tendremos que ver quién es el juez, qué imputaciones, por qué motivos, si realmente hay una cuestión de peso detrás o no, y a partir de ahí actuaremos en consecuencia", ha señalado.

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