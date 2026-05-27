Niña Pastori se lanza a la salsa con 'Color Fania': "Fusionar el arte para que no muera"

Carla P. Gumbau

Madrid, 27 may (EFE).- Niña Pastori publica este viernes 'Color Fania', un disco con once versiones en las que mezcla salsa y flamenco para homenajear a Fania Records, el sello discográfico que más impulsó este género caribeño en los años sesenta.

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"La música es el idioma universal y es importantísimo estar unidos. Aunque estemos cada vez más solos y nos estén invitando a ello todo el rato es importante unirnos, y más que colaborar, alimentarnos en el arte. Es importante fusionar el arte para que no muera", describe la cantante en una entrevista con EFE.

Este es un disco de once versiones, entre ellas 'El Gran Varón' compuesta por Omar Alfanno e interpretada por Willie Colón en 1989; el mítico 'Bamboleo' de los Gipsy Kings de 1987; 'Periódico de ayer'; 'Plástico', de Rubén Blades y Willie Colón; 'Bemba colorá', de Celia Cruz; 'Incomprendido', de Ismael Rivera o 'Me voy ahora', de Ismael Miranda.

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Todas se han escuchado antes y fueron producidas por el sello Fania Records, pero en 'Color Fania', Niña Pastori (Cádiz, 1978) aporta su tono, su flamenco, su propio color.

No es la primera vez que la artista se acerca a este u otros géneros similares o hace un álbum de versiones. Ya lo hizo en 2006 con 'Joyas prestadas', en el que versionó entre otras, canciones como 'Vivir sin aire' de Maná.

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Además, múltiples son sus colaboraciones con artistas latinoamericanos como es el caso de Juan Luis Guerra y Rubén Blades entre otros, en su disco 'Ámame como soy' de 2015.

"Siempre nos hemos identificado entre géneros, no es algo que aparezca de repente porque, como decimos siempre, la salsa y el flamenco son como primos hermanos", y de hecho -explica- en ambos "hay mucho en el ritmo, mucho en la alegría del escenario y la fuerza de las canciones".

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Y añade: "La salsa es muy espontánea, muy de dejarse llevar y soltar y en el flamenco también hay mucha espontaneidad e inspiración del momento. Luego también son músicas de raíz, músicas de pueblo y de la raza, de razas sufridas, de gente que no lo tiene nada fácil en la vida".

Para 'Color Fania' -grabado entre Miami y España y producido por el colombiano Casta- la colaboración entre artistas de la salsa y su equipo ha sido fundamental, pero el proceso de creación no ha estado exento de dificultades.

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"Siempre es difícil. Hacer una cosa bonita, sobre todo cuando te sales de lo tuyo, no es sencillo. Siempre cuesta encontrar ese punto, pero lo he hecho siempre, para mí nunca han sido las cosas fáciles, hacer algo bonito cuesta mucho tiempo y esfuerzo", reconoce.

Para elegir las canciones, Niña Pastori las ha probado todas: "Hay un refrán que dice que no hay canción fea, sino mal interpretada. Creo que todas las canciones son bonitas, que hay que buscarles el punto, pero hay veces que no se lo encuentras o no consigues dárselo. La mejor forma de elegir repertorio es probándolo en ti misma y ver qué tal sienta".

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Niña Pastori tiene programada gira de casi una veintena de conciertos para presentar este disco, desde el 19 de junio en Cabra (Córdoba) hasta el próximo octubre pasando por Marbella (Málaga), Sevilla o Madrid.

Pero primero, será una de las cantantes que actúe en Madrid ante el papa León XIV, el próximo 6 de junio al finalizar la visita al centro social 'Cedia 24 horas', un espacio de Cáritas Madrid de acogida y atención integral para personas sin hogar.

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"Estoy muy contenta y feliz de que me hayan elegido para estar ahí en este evento tan importante, además porque es pequeñito, es reducido, es un evento para los más necesitados que hacen desde Cáritas, quienes tienen una labor extraordinaria", subraya la artista que ya cantó ante el papa Juan Pablo II en 2003.

Tan solo interpretará una canción, que ha elegido con "total libertad". "Poder aportar mi granito de arena con mi música es un orgullo y un honor para mí", añade.

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"Siempre me siento representada con todo lo que tiene que ver con la fe. Actuar frente al papa no es cualquier cosa", concluye. EFE

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