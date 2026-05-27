El embajador de EEUU ve justificada la "frustración" de Trump con España y admite que Rota y Morón son "fundamentales"

El embajador de Estados Unidos en España, Benjamin León, ha considerado justificada la "frustración" expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con España por su negativa a elevar al 5% el gasto en defensa y no prestar las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para la operación militar en Irán, que ha reconocido que son "fundamentales" para su país.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, León ha querido dejar claro que las diferencias son a nivel de gobiernos porque la relación entre españoles y estadounidenses se remontan a hace 250 años, cuando se produjo la independencia de Estados Unidos, y pervivirán.

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El embajador ha explicado que la "frustración" de Trump es por el hecho de que en la cumbre de la OTAN en La Haya el año pasado todos los aliados acordaron elevar el gasto en defensa del 2% al 5% del PIB pero "España es el único Gobierno que ha dicho que no va a cumplir lo que dijo en esa reunión que dijo que iba a cumplir".

"Esa es la frustración del presidente Trump" a la que "cosas subsiguientes motivaron "un poco más", ha añadido, en alusión a la negativa del Gobierno a permitir a Washington el uso de las bases de Rota y Morón para llevar a cabo la operación militar lanzada el pasado 28 de febrero contra Irán.

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En sus primera intervención pública desde que llegó a España el pasado febrero, León ha indicado que una de sus prioridades es fortalecer la "seguridad colectiva" y ha reconocido que "España es un aliado indispensable de la OTAN" y Rota y Morón son "bases fundamentales para nuestra defensa compartida".

Preguntado expresamente si Estados Unidos podría llevar a cabo una retirada total o parcial de tropas de las dos bases de que dispone en España, el embajador ha dicho que "la única persona" que puede responder a esa cuestión es Trump como jefe máximo de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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León ha insistido, como ha venido haciendo el mandatario estadounidense, en la necesidad de elevar el gasto en defensa habida cuenta de que "hoy enfrentamos amenazas mayores" que las que había en 2014 cuando la OTAN acordó situarlo en el 2%, meta que ha alcanzado ahora España.

"El presidente Trump ha dejado claro que nuestra seguridad exige un nuevo nivel de compromiso", ha insistido, justificando que "la paz no se mantiene sola, la libertad requiere fortaleza y la fortaleza requiere preparación". "Vivimos tiempos peligrosos y Europa debe estar preparada para defenderse", ha afirmado, asegurando que "Estados Unidos estará a su lado" para garantizar juntos "la seguridad del mundo democrático".

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LAS DIFERENCIAS SON ENTRE GOBIERNOS

Con todo, León ha querido dejar claro que las "diferencias en los gobiernos" no afectan a la relación que hay entre ambos pueblos ni a la "relación tan profunda" que existe entre los dos países. Trump en todo momento ha subrayado que "no es nada contra el pueblo español, es contra el Gobierno y creo que tiene razón", ha agregado.

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"Hemos sido hermanos por 250 años y seguiremos siendo hermanos por 250 años más", ha recalcado el embajador, que ha iniciado su intervención precisamente agradeciendo la ayuda decisiva que brindó España a los estadounidenses para que lograran su independencia.

Así las cosas, preguntado por la posibilidad de que Trump pueda efectuar una próxima visita a España, León se ha mostrado muy escéptico y ha indicado que no se han hecho gestiones desde el Gobierno en ese sentido. "Si el presidente no me ha recibido a mí no creo que esté invitando al presidente", ha afirmado.

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León llegó a Madrid el pasado 16 de febrero y menos de 24 horas después fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Además, en señal de la importancia que da el Gobierno a la relación con Estados Unidos se le incluyó en la presentación de cartas credenciales al Rey Felipe VI prevista para el 18 de febrero, pese a que ya había seis embajadores que iba a cumplir con este acto protocolario y que, en general, los diplomáticos suelen esperar varias semanas para cumplir con este trámite que les permite representar plenamente a sus países en España.

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