Vox hará "todo lo que esté en su mano para desalojar al gobierno criminal y corrupto del PSOE" y que haya elecciones

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha garantizado que su partido "va a hacer todo lo que esté en su mano para desalojar al gobierno criminal y corrupto del PSOE", y que sean los españoles quienes "puedan votar y decidir el rumbo que quieren para su nación".

Cuestionado sobre una posible presentación de una moción de censura por parte del PP en el Congreso de los Diputados durante una visita a Vitoria-Gasteiz, Garriga ha remarcado que le "da igual" si es instrumental o no, "mientras sea para echar a Pedro Sánchez y convocar elecciones de manera inmediata".

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"Hemos presentado dos mociones de censura en las últimas legislaturas, por lo que nadie tenga ninguna duda de que estaremos donde haga falta para sacar a este gobierno de una vez y que sean los españoles quienes puedan votar y decidir el rumbo que quieren para su nación, que está muy claro que es lejos del Partido Socialista y cerca de una alternativa en la que Vox tenga una fuerte representación, que cambie las políticas", ha manifestado.

Tras remarcar que le "da igual cómo sea esa moción de censura", Garriga ha apelado a que "sirva para desalojar a este entramado criminal que ha asaltado el poder de la Moncloa y los contrapoderes del poder ejecutivo".

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Su intención es que "sean los españoles quienes decidan el rumbo de España" que, a su juicio, es "muy lejos de la corrupción y el nepotismo del Partido Socialista".

GOBIERNO DEL "SAQUEO"

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El secretario general de Vox ha cargado contra un "gobierno de la ruina, la corrupción y el saqueo del bolsillo de los españoles y de las instituciones, liderado por Pedro Sánchez". "Un gobierno que se ha enriquecido a costa de la miseria de los venezolanos y de la ruina de los españoles y que, mientras encerraba a los españoles se dedicaba a organizar un entramado criminal", ha añadido.

Garriga ha recordado que su partido ya lo denunció en 2021 y ahora lo "ha confirmado los informes de la UDEF y del mismo juez" que está investigando la causa de un gobierno del PSOE que "prometió garantizar la prosperidad de los que peor lo estaban pasando, y ha resultado que la única prosperidad que ha garantizado ha sido la de los miembros del PSOE, los amigos de Zapatero y todos aquellos que tengan un entramado societario en esta organización criminal".

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En este sentido, ha destacado que Vox está personado en "todas las causas de corrupción del PSOE", y ha exigido "el ingreso en prisión de Rodríguez Zapatero" y la comparecencia de "todo el Consejo de Ministros responsable de un fraudulento rescate de Plus Ultra en sede judicial".

"Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. Presentamos dos mociones de censura en su momento, nos hemos personado en todas las causas de corrupción del Partido Socialista y hemos liderado y acompañado a la sociedad civil en las manifestaciones en la calle", ha reivindicado.

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Asimismo, ha resaltado que Vox ha crecido en número de votos, en porcentaje y en número de diputados, para "demostrar que ha venido para cambiar las cosas".

"Pese a que a aquello que decían unos y otros que no podía cambiarse, Vox ha logrado ya cambios en Aragón y en Extremadura, donde hemos visto que se pueden bajar impuestos, garantizar la seguridad y el acceso a una vivienda digna y se puede combatir a la inmigración masiva e ilegal", ha concluido.

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