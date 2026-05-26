Socios del PSOE aprovechan sus elogios a los 40 años en la UE para lanzar críticas a las políticas europeas

Los socios parlamentarios del PSOE han aprovechado este martes el debate en el Congreso de la proposición no de ley (PSOE) socialista que celebraba el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea (UE) para lanzar críticas a distintas políticas europeas, desde el gasto militar y la política migratoria hasta una supuesta hacia una "Europa fortaleza".

El diputado socialista Vicente Montálvez ha defendido la iniciativa subrayando que, cuando España entró en la Comunidad Económica Europea en 1986, no entró solamente en un mercado común, sino "en la modernidad y en la historia política del continente del que había sido expulsada durante 40 años de franquismo". A su juicio, aquella adhesión fue "la promesa de nunca más la censura, autoritarismo, ni una España resignada y encerrada en sí misma".

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Montálvez ha sostenido que esa promesa "se cumplió" en infraestructuras, universidades, derechos sociales y la vida concreta de los españoles, y ha defendido que España "no solo recibió de Europa", sino que también ayudó a transformarla con avances como el matrimonio igualitario, las políticas de igualdad o la lucha contra la violencia machista.

EUROPEÍSMO CRÍTICO

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El primer socio del PSOE en lanzar sus críticas a las actuales políticas europeas ha sido Sumar. El diputado Agustín Santos ha señalado que su grupo parte de un "europeísmo crítico" y de la necesidad de construir una Europa "ciudadana y soberana", pero ha advertido de que la UE sigue siendo un terreno "de conflicto lucha por la democracia". Además, ha rechazado una "Europa fortaleza", y ha defendido una Europa democrática, defensora del multilateralismo, la Carta de Naciones Unidas y la solidaridad entre los pueblos.

Desde ERC, el parlamentario Francesc-Marc Álvaro ha definido la UE como una idea "potente y brillante" pero con "claroscuros". Así, ha reclamado el reconocimiento de la diversidad interna, con la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. También ha pedido que Europa tenga voz propia en crisis como Gaza o Ucrania y que "no se traicione a sí misma" con centros de internamiento en terceros países para migrantes.

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Por EH Bildu, Jon Iñarritu ha reconocido mejoras derivadas del ingreso de España en la UE, pero ha defendido que no hay "tanto para celebrar" y sí "mucho para hacer" en una Europa que debe apostar por políticas sociales, reconocer a los pueblos con identidad y defender el derecho internacional. Además, ha criticado los "dobles estándares" europeos ante Palestina, el Sáhara, los kurdos o los tibetanos.

POR UNA EUROPEA DE LOS PUEBLOS

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Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha defendido su compromiso con la integración europea, pero ha criticado que la PNL no aborde "hacia qué modelo de integración europea". También ha defendido una Europa federal que reconozca a pueblo con identidad y lengua propia, y ha planteado avanzar hacia una directiva europea de claridad para procesos de ampliación interna dentro de la UE.

A continuación, la diputada de Junts Marta Madrenas ha afirmado que Europa "no es perfecta y que demasiadas veces ha actuado con lentitud y burocracia" ante crisis políticas y humanitarias, pero ha contrapuesto la Europa de los derechos, valores, libertad y democracia con un Estado español que, según ha dicho, "demasiadas veces no actúa de acuerdo con los valores europeos".

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Desde el Grupo Mixto, el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha declarado que las ideas de Europa como garantía de democracia, prosperidad y paz actúan ya como "ideas zombies". Ha acusado a la UE de estar en un proceso de rearme y militarización y de funcionar como un "protectorado político-militar de Estados Unidos". En la misma línea se ha colocado el diputado del BNG, Néstor Rego, que ha señalado que la Unión representa "la lógica de la deshumanización" por su actitud ante Palestina.

Por su parte, la diputada de Compromís Águeda Micó ha criticado a Europa por ser "una mera espectadora" ante los conflictos internacionales. Y la de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha mostrado preocupación por el nuevo marco financiero 2028-2034.

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EL PP ACUSA AL PSOE DE USAR EUROPA PARA "OCULTAR SU CORRUPCIÓN"

Por otro lado, la diputada del PP Milagros Marcos ha acusado al PSOE de traer al Congreso una iniciativa para conmemorar los 40 años de pertenencia a la UE con "un mitin" y ha afirmado que la Unión Europea "no es una marioneta al servicio del Gobierno", "ni un decorado político para que vengan aquí a ocultar su corrupción", ni "un cajero automático del que sacar dinero para sus mordidas".

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Marcos ha defendido que la entrada en la Unión Europea fue "una de las mayores conquistas colectivas" de la democracia y "de todos los españoles", no solo del PSOE, y ha reprochado al Gobierno su posición en migración, energía, seguridad tecnológica y fondos europeos. Además, ha afirmado que España "no entraría" hoy en la UE porque, a su juicio, no cumple los "mínimos estándares democráticos" exigidos a nuevos países.

Desde Vox, que junto al PP han registrado una enmienda que modifica la proposición, el diputado de Vox José María Sánchez García ha negado que su partido sea contrario a la Unión, pero ha dicho que, en las actuales circunstancias generales de la UE y particulares de España, no ve "nada que celebrar". También ha rechazado cualquier evolución "federalizante" de la Unión y ha criticado lo que considera infracciones del principio de atribución, del principio de subsidiariedad y una "hiperregulación" que, según ha dicho, sofoca la iniciativa privada.

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