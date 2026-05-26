Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña ganan y ya son diez argentinos en segunda ronda

París, 26 may (EFE).- Los argentinos Juan Manuel Cerúndolo (56º) y Francisco Comesaña (102º del mundo) pasaron este lunes a segunda ronda del Roland Garros al vencer, respectivamente, al británico Jacob Fearnley (125º) y al estadounidense Ethan Quinn (50º).

Estas dos últimas victorias coloca a Argentina como una de las naciones mejores representadas en la segunda ronda de la arcilla parisina, con 10 representantes (nueve en el cuadro masculino y una en el femenino).

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Ambos lograron respectivas victorias tras victoriosos desempates en los dos últimos sets.

Cerúndolo venció a Fearnley por 6-2, 7-6 (0) y 7-6 (7) en dos horas y 54 minutos, mientras que Comesaña superó a Quinn por 6-4, 7-6 (8) y 7-6 (4) en dos horas y 44 minutos. EFE

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