La Policía solicitará una tasación de las joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero

Madrid, 26 may (EFE).- Los agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional solicitarán una tasación especialista de las joyas que hallaron en la caja fuerte que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tenia en su despacho de la calle Ferraz en Madrid.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que se trata de un trámite habitual cuando se localizan efectos de un supuesto valor en un registro policial, como en este caso, en el que los agentes, durante el registro del despacho de Zapatero el pasado día 19, encontraron una caja fuerte con un centenar de piezas de joyería.

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El expresidente atribuye a herencias de su madre y su suegra y regalos no especificados, tal y como reveló ayer a EFE el presidente del Ateneo, Luis Arroyo, que conoce a Zapatero desde hace muchos años y trabajó en Moncloa cuando era jefe del Ejecutivo.

Zapatero le explicó que las joyas estaban allí porque, al vivir en una casa de alquiler tras vender la suya, el matrimonio decidió llevarlas a la caja del despacho de la calle Ferraz, puesto que no disponían de ninguna en su domicilio.

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El piso registrado en el primer piso del número 35 de la calle Ferraz consta de cinco despachos y tres habitaciones vacías, dos cuartos de baño, office y sala de reuniones.

En el despacho 2, del jefe de gabinete, según consta en el acta, es donde se encontraba la caja fuerte y donde fueron encontradas las joyas que la secretaria ya vinculó a una herencia y a regalos de viajes.

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En concreto, los agentes fotografiaron y detallaron en su acta tres collares plateados -uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde-; tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inspcripción "tus compañeros", otro marca Dogna y otro Lorenz Theatre.

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En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el múmero 13.

En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y una pendiente dorado forma ovalada. EFE

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