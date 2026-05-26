El Gobierno declara hoy la visita del papa "acontecimiento de excepcional interés público"

(Actualiza la NA2044 con más información sobre la normativa)

Madrid, 26 may (EFE).- El Gobierno aprobará este martes un real decreto ley para declarar la visita del papa León XIV a España "acontecimiento de excepcional interés público", lo que permitirá la aplicación de deducciones fiscales a los patrocinadores del viaje del pontífice.

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Esta declaración que aprobará hoy el Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo, está prevista para conmemorar efemérides o impulsar proyectos culturales, deportivos y sociales de gran relevancia,

El papa visitará España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y Canarias.

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Los beneficios fiscales a estos acontecimientos de interés público están regulados en la Ley de Mecenazgo de 2002, donde se determinan las características de los programas de apoyo correspondientes.

Esta norma establece la creación mediante ley de un consorcio o un órgano administrativo encargado de ejecutar el programa, con participación de las administraciones afectadas y que se encargará de determinar los beneficios fiscales aplicables y certificar que los gastos e inversiones son adecuados a los objetivos del programa.

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Podrán disfrutar estos beneficios las empresas patrocinadoras o colaboradoras del evento, con deducciones en el impuesto de sociedades y bonificaciones en diversos tributos y tasas. EFE