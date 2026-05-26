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De Amaia a Alba Flores, la alfombra roja de los premios de la Academia de la Música

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Inmaculada Tapia

Madrid, 26 may (EFE).- Los premios de Academia de la Música de España (ACAMUS) ha celebrado la tercera edición en una gala este martes a la no han faltado Amaia, Alba Flores, Leiva, Mayo, Leonor Watling o Lía Kali, y en la que Serrat ha sido el primero en recoger el premio de Honor a toda su carrera.

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Tres han sido los grandes esperados, Rosalía, Aitana y Gitarricadelafuente, aunque sobre la alfombra roja del Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid no se ha notado su ausencia.

Amaia, una de las artistas con más nominaciones -ocho-, ha sido de las últimas en llegar enfundada en un vestido negro -el color de la noche-, minifaldero de corte palabra de honor de la joven firma alicantina Pat Equilux, que ha combinado con unos mules de charol azul celeste.

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Emocionada se mostraba Alba Flores, nominada por la canción 'Flores para Antonio' compuesta e interpretada junto a Silvia Pérez Cruz, que ha posado con un traje de chaqueta gris y camisa del mismo que dejaba abierta por completo.

Leiva, fiel a su estilo, ha posado con un traje azul marino, que ha adornado en la solapa con un pájaro joya y no se ha desprendido de uno de sus habituales sombreros.

Leonor Watling, además de presentadora de la gala ha acudido al acto también como nominada junto a Leo Sandrín a mejor álbum de jazz por Leo&Leo.

La actriz y cantante ha recorrido la alfombra roja con un vestido con falda metalizada Ernesto Naranjo, el mismo diseñador por el que se ha decantado la cantante canaria Valeria Castro, de las pocas que se ha atrevido con el rojo.

De rosa, con un diseño de líneas rectas y pétalos de organza en la falda de Isabel Sanchis ha desfilado muy elegante Soledad Giménez, presidenta de la Academia de la Música.

También resultó muy favorecedora la elección Niña Pastori, un estampado animal de Lola Casademunt.

Eva Amaral posó con una falda abullonada con mucho volumen, que combinaba con suéter negro de punto que adornaba con un magnifico brazalete en forma de insecto de Suma Cruz.

Naiara, la ganadora de OT 2023, estaba muy pendiente de las aberturas de su atuendo y del lago-corto de su falda, apostó por el negro como Soraya Arnelas, con un vestido que se ajustaba a su silueta y dejaba su espalda al descubierto.

De negro y muy compenetrados han estado Antonio Carmona y su hija Marina, él con una chaqueta vintage comprada en Londres de raya diplomática y mucho brillo.

Dar una segunda vida a prendas que ya tenían ha sido la intención del trío gallego Tanxugueiras, que ha confeccionado con textiles reciclados sus vestidos.

Si hay algo que identifica la alfombra roja de los premios de la música es su brillo ecléctico, en ella que conviven las playeras junto a las sandalias de tacón infinito como las de Chanel.

Una embarazada Tania ha paseado enfundada en un vestido lencero con brillos, un estilismo que ha desvelado que estaba condicionado por el crecimiento de su tripa.

Una desconocida Zahara, con el pelo rapado, ha desfilado con un mono beige con bandas negras de Silvana Lisi con un curioso complemento en la mano, una trenza de pelo a modo de fusta de Alexis Ferret para Eñaut.

Leo Lucadamo, con pantalón negro y camisa blanca, ha confesado con naturalidad que su fondo de armario era limitado. Mayo ha recurrido, sin embargo, al buen hacer de Jaime Álvarez, director creativo de Mans Concept, con un original pantalón en burdeos con mangas de camisa a modo de cinturón y una camisa de amplias solapas.

Los más de treinta grados en el exterior no han impedido que algunos de los artistas premiados aparecieran como si estuviera a punto de caer el diluvio, como ha sido el caso de uno de los integrantes del grupo El nido que ha optado por unas botas de agua con un pantalón sastre, mientra que uno de los integrantes de la banda madrileña La azotea ha llegado embozado en una gabardina.

Blanca Paloma también ha recurrido a esta prenda para la lluvia que lucía de largo hasta los pies.

Los grupos han demostrado su coordinación a la hora elegir sus propuestas. Las cuatro componentes de Las migas han lucido cuatro diseños de Yolancris en negro, de encaje y cuero troquelado, muy ajustados a la personalidad de cada una.

Otros cuatro componentes, los de La plazuela posaron con gafas de sol y dos de Chanela Clicka lo hicieron muy divertidos bajo un velo de encaje.EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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