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Acepta tres años de prisión por acuchillar varias veces en la cara a un hombre en A Coruña

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Un hombre acusado de agredir y acuchillar varias veces en la cara a otro con el que estaba manteniendo una discusión en A Coruña ha aceptado tres años de cárcel. Asimismo, deberá pagar 46.725 euros en indemnizaciones a los herederos legales por las lesiones y secuelas producidas a la víctima.

Ha sido en el juicio fijado para este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial coruñesa y tras un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa al reconocer los hechos el procesado y pactarse una rebaja de la condena.

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Según recoge el escrito fiscal, los hechos ocurrieron en febrero de 2025 cuando ambos empezaron una discusión mientras se encontraban en una calle de la ciudad herculina.

En el transcurso de la reyerta, añade, el procesado se abalanzó sobre el perjudicado y le propinó un puñetazo, haciéndole caer al suelo. Una vez en el suelo, le clavó varias veces en la cara un cuchillo que llevaba, produciéndole, entre otras secuelas, parálisis facial izquierda completa.

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La víctima falleció meses después por cuestiones ajenas a la agresión. Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de lesiones con deformidad.

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