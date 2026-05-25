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Seis comunidades del norte y Canarias en aviso amarillo por calor y/o tormentas

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Madrid, 25 may (EFE).- Cinco comunidades autónomas del norte peninsular, además de Canarias, están hoy en aviso amarillo (riesgo bajo) por temperaturas de más de 34 grados y/o tormentas con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En concreto se trata de las siguientes: Asturias, por calor y tormentas; las comunidades de Cantabria, País Vasco y Canarias, por calor; y Castilla y León y Galicia, por tormentas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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A estas comunidades se suma con aviso amarillo la provincia de Cádiz (Andalucía), que está bajo aviso amarillo también aunque por vientos de más de 70 kilómetros por hora. En la zona del Estrecho se podrán alcanzar intensidades superiores, hasta 80 kilómetros por hora.

Asimismo, está en aviso amarillo por temporal marítimo el litoral gaditano y la zona del Estrecho.

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En cuanto al calor, activarán avisos amarillos las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Podrán superarse niveles de más de 34-35 grados, según las zonas.

Asimismo,en la península se superarán temperaturas máximas de 34 grados en amplias zonas de Cantabria y Asturias y en las provincias vascas de Vizcaya, en zonas del interior y del litoral, y en el interior de Guipúzcoa.

Las tormentas serán fuertes en Asturias, Cantabria, puntos de la provincia León o en zonas de Lugo (Galicia). EFE

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EFE

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