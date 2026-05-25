El 'nude', la elegancia invisible de una sugerente desnudez

Inmaculada Tapia

Madrid, 25 may (EFE).- Hace tiempo que el 'nude' dejó de ser el tono invisible de la ropa interior, el ideal para evitar transparencias incómodas con prendas de tejidos vaporosos y ligeros. Ahora, vestidos y blusas, bañadores o laca de uñas se rinden a un color que se mimetiza, pero también realza el tono de la piel.

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'Nude' se traduce por 'desnudo' y es denominado también color piel o maquillaje, en ocasiones se desliza encubierto hacia un rosa palo, un neutro que realza el broceado, del que es incondicional en las alfombras rojas Emma Stone, y que en el Festival de Cannes han lucido Riley Keough, Bárbara Lennie y, mucho más informal, la modelo india Bhavitha Mandava en la gala Met.

Desde que Marilyn Monroe cantó el célebre 'Cumpleaños feliz' (1962) al presidente John F. Kennedy enfundada en un vestido 'nude', de tirantes y espalda descubierta, cuajado de 2.500 cristales, del diseñador francés Jean Louis, el 'nude' trascendió de color sutil a delicadeza insinuante, ya que con la potencia de los focos la actriz, para algunos, parecía ir desnuda.

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En la actualidad, especialmente en alta costura, pero también en colecciones crucero como la última que ha presentado Chanel en Biarritz, el 'nude' ha sido protagonista en conjuntos de suéter y falda de punto de signo marinero como el que ha lucido la actriz franco-rumana Anamaria Vartolomei en el Festival de Cannes; pero también en sugerentes 'bodies' con cuello 'halter' o vestidos con un doble falda y pañuelo en la cintura.

Matthieu Blazy ha sido también el encargado del diseño que ha lucido Bárbara Lennie en la alfombra roja de Cannes durante la presentación de 'Amarga Navidad', de Almódovar. La actriz eligió una falda de alta costura 'nude', en gasa plisada, de corte 'midi' que terminaba en plumas, un diseño elegante y con mucho movimiento.

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En la gala Met, Gracie Abrams deslumbró con un vestido con falda de gasa en 'nude', inspirado en uno de los cuadros del pintor austriaco Gustav Klimt.

Fendi es otra de las firmas que apuesta por este tono para las grandes ocasiones. La colección de María Grazia Chiuri para el próximo otoño-invierno ha sido la elegida por la actriz italiana Tecla Insolita para la ceremonia oficial de los premios David de Donatello, en la que apareció con un vestido con incrustaciones bicolor, adornadas con cuentas metálicas brillantes.

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Mientras que Balmain también se ancla a la tendencia con una blusa de imponente lazada y hombros ochenteros.

Un top de satén con cuello 'halter', con la espalda descubierta o una minifalda con minilentejuelas es la apuesta de Zara para el próximo verano en este tono.

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La moda baño no es ajena a un color que resalta el bronceado con la calidez de su gama cromática. Es el caso de la última campaña de El Corte Inglés y la modelo Irina Shayk, que luce un bikini anudado al cuello con una enorme hebilla de sujeción en la parte superior y una braguita alta en la inferior.

En el caso del calzado, la firma Hogan propone una sandalia con pala, plana y cómoda, una opción minimalista en 'nude' para quien busca una pieza versátil que alarga visualmente la silueta.

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El 'nude' es un color que aporta luminosidad, es favorecedor, aporta frescura y naturalidad, tanto en labiales como en manicuras, para quienes prefieren un maquillaje atemporal y fácil de llevar en cualquier momento del día.

Una tendencia a la que se suman modelos como Hailey Bieber o Kylie Jenner con uñas de acabado luminoso y brillante que los especialistas de Masglo definen como una tendencia que se equilibra entre la discreción y la versatilidad. EFE

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