Popovich al vestuario de los Spurs tras la última derrota: "Así no jugamos al baloncesto"

Washington, 24 may (EFE).- Gregg Popovich, exentrenador de los San Antonio Spurs, irrumpió en el vestuario tras la última derrota ante los Oklahoma City Thunder, en el tercer partido de las finales del Oeste, para lanzar un mensaje claro: "Así no jugamos al baloncesto".

Así lo explicó el base De'Aaron Fox este domingo en declaraciones a NBC tras el triunfo de los Spurs por 103-82, con el que igualaron la serie 2-2.

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"Esta fue la primera vez que (Popovich) entró en el vestuario y dijo: 'No, esto es una mierda. Así no jugamos al baloncesto'. Obviamente, nos dijo unas cuantas cosas más con bastante claridad", confesó Fox.

Popovich, de 77 años, dirigió a los Spurs durante 29 temporadas, en las que ganó cinco anillos, antes de abandonar el banquillo en 2025 tras sufrir un derrame cerebral. No obstante, el legendario entrenador sigue vinculado a la franquicia en un rol de asesor.

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Este domingo se le vio en un palco del Frost Bank Center acompañado de Tim Duncan.

"Esta fue la primera vez en toda la temporada que entró en el vestuario justo después de un partido y nos dijo cómo se sentía", dijo Fox.

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"Es la primera vez que veo algo así. Los entrenadores, los fisios, todo el mundo está dentro, cerramos las puertas y no dejamos que nadie sepa lo que pasa ahí dentro. Pero esta vez se abrió la puerta y vimos entrar a 'Pop' y fue como 'uff'", añadió.

Los San Antonio Spurs están disputando sus primeras finales del Oeste desde la temporada 2016-17, todavía con Popovich en el banquillo.

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Tras ganar el primer partido de las finales en Oklahoma City, los Spurs concedieron los siguientes dos partidos, incluido el primero en San Antonio este pasado viernes, momento en el que habría ocurrido la escena narrada por Fox. EFE