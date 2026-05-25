El juicio del caso Kitchen se reanuda con la escucha de audios de Villarejo

Madrid, 25 may (EFE).- La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio del caso Kitchen, que estará protagonizado en esta jornada por grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo relacionadas con esta presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información.

La octava semana del juicio Kitchen comienza este lunes con la incógnita de si le llegará a los diez acusados, entre quienes está el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el turno de declarar, en un juicio que acumula retrasos y que todavía tiene que reproducir prueba documental en la Sala.

PUBLICIDAD

Tras jornadas dedicadas a escuchar lo que sostuvo en instrucción el comisario Enrique García Castaño, que colaboró con la Justicia y después quedó eximido por motivos de salud, el tribunal se adentra en los audios de Villarejo, que se empezaron ya a reproducir el miércoles de la semana pasada.

Tras escuchar revelaciones que hizo a Villarejo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente de la supuesta trama, la Sala seguirá escuchando las conversaciones que este mantuvo con Francisco Martínez, quien en la época investigada (2013-2015) era secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior.

PUBLICIDAD

Así, está previsto que se reproduzca una conversación en la que Martínez pregunta a Villarejo acerca de quién paga al "cocinero", el apelativo que según los investigadores empleaba la presunta trama para referirse al conductor del extesorero; en este encuentro también hubo alusiones del agente a las "saunas" del suegro de Pedro Sánchez, que entonces, 2014, acababa de ganar las primarias en las que se convirtió en líder del PSOE.

En este procedimiento se enjuicia a la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, que enfrenta peticiones de prisión por parte de la Fiscalía, que por ejemplo pide 15 años de prisión para el exministro del Interior y para su entonces número dos o 19 años de cárcel, la solicitud de pena más elevada, para Villarejo. EFE

PUBLICIDAD