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Interrumpen el campeonato mundial de surf en Nueva Zelanda por el ataque de una foca

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Sídney (Australia), 25 may (EFE).- El principal campeonato de surf internacional, el WSL, que se celebra estos días en Nueva Zelanda, fue suspendido temporalmente este lunes después de que un fotógrafo acuático australiano resultara herido en un aparente ataque de foca.

El fotógrafo Ed Sloane sufrió heridas leves por mordeduras en un tobillo y perdió una de sus aletas durante el incidente, ocurrido mientras se disputaba una de las semifinales masculinas del campeonato. Según explicó el portavoz de la WSL Renato Hickel, las primeras evaluaciones médicas apuntan a que el ataque fue provocado por una foca y no por un tiburón.

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"Está de buen ánimo y las heridas son pequeñas perforaciones", declaró Hickel tras la evacuación del fotógrafo en ambulancia hacia un hospital cercano, según recogió la cadena pública australiana ABC.

Tras el incidente, la organización activó el protocolo de seguridad conocido como "código rojo" y suspendió de inmediato la semifinal entre los brasileños Yago Dora e Italo Ferreira, que fue reanudada más tarde cuando las autoridades consideraron la zona segura.

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La WSL indicó que tanto los deportistas como el personal presente en el agua quedaron afectados por lo sucedido, debido a la confusión inicial sobre el tipo de animal involucrado.

El episodio recordó el ataque sufrido en 2015 por el surfista australiano Mick Fanning durante la final del torneo de Jeffreys Bay, en Sudáfrica, cuando fue sorprendido por un tiburón en plena competición televisada.

Fanning logró salir ileso del ataque después de golpear al tiburón y ser rescatado rápidamente por el equipo de seguridad de la competición. El surfista australiano relató después que sintió cómo el animal tiraba de la cuerda de su tabla antes de aparecer detrás de él en el agua.

Antes de la interrupción de hoy, el australiano Morgan Cibilic había asegurado su pase a la final masculina tras derrotar al estadounidense Griffin Colapinto, mientras que la final femenina quedó programada entre la hawaiana Carissa Moore y la estadounidense Sawyer Lindblad. EFE

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EFE

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