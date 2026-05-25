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Juzgan en Toledo a tres acusados de matar a un hombre que iba a comprarles un coche

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Toledo, 25 may (EFE).- Un jurado popular juzga desde este lunes en Toledo a tres acusados de asesinar en 2019 a un joven de 22 años en la localidad toledana de Velada, a donde viajó desde Plasencia (Cáceres) para comprar un coche a uno de ellos, para los que el fiscal pide penas que suman 79 años de cárcel.

Según se indica en el escrito de acusación del fiscal, los hechos ocurrieron en la medianoche del 27 y 28 de julio de 2019 en Velada, a donde la víctima se había desplazado desde Plasencia en compañía de otras dos personas para comprar un turismo, por un precio que había acordado telefónicamente con el dueño del vehículo, que lo había puesto a la venta en una conocida web de anuncios de internet.

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Para hacer la transacción quedaron en un restaurante de Velada, al que el dueño del coche llegó acompañado a su vez por los otros dos acusados.

Sin embargo, no llegaron a un acuerdo a pesar de que habían fijado un precio para la transacción de 5.500 euros, porque el dueño del turismo se opuso a lo que estaban pactando, por lo que los seis se marcharon del lugar en los dos vehículos con los que habían llegado al restaurante.

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Pero los tres acusados cambiaron de opinión y, de común acuerdo, hicieron señalas con las luces de su coche al vehículo en el que viajaban la victima y los dos acompañantes para que se detuvieran, aparentado que querían cerrar la venta del vehículo, aunque tenían la voluntad de no entregarlo y de quedarse con el dinero, según mantiene el representante del ministerio público.

Cuando el comprador sacó los 5.500 euros del bolsillo, el dueño del vehículo se adueñó del dinero tras encañonarlo con un revólver para el que no tenía licencia de uso, y se inició una reyerta en la que primero hizo un disparo al aire y después disparó por la espalda a la víctima cuando huía del lugar junto a uno de sus acompañantes, que murió de forma inmediata.

El fiscal considera a los tres acusados autores de un delito de asesinato, por el que pide una condena de 25 años de prisión para el propietario del vehículo y el que efectuó el disparo, y de 20 años de cárcel para cada uno de los otros dos encausados.

Asimismo, pide que cada uno de los tres procesados sea condenado a cuatro años de cárcel como autores de un delito de robo con violencia e intimidación, así como dos años de prisión para el que disparó contra la víctima, por un delito de tenencia ilícita de armas.

Y en concepto de responsabilidad civil solita que los tres acusados indemnicen de forma conjunta con 130.000 euros a la hija menor del fallecido, y con 80.000 euros a su madre. EFE

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