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Piden la paralización del proyecto de megacruceros en el puerto de Motril (Granada)

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Granada, 25 may (EFE).- Podemos ha presentado una solicitud al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para pedir la paralización cautelar del proyecto de megacruceros del puerto de Motril (Granada) por su impacto sobre La Alhambra y el Albaicín y la posible conexión irregular entre la autoridad portuaria y la empresa promotora.

Según ha informado el partido este lunes, en la carta han pedido una evaluación independiente del impacto que la llegada masiva de cruceristas tendría sobre Granada y la apertura de un proceso de "información pública real".

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Como ha criticado Podemos, el flujo turístico de esta terminal privada de cruceros recaería directamente sobre el centro histórico de Granada, que, a su juicio, ya soporta "una presión turística creciente", con efectos visibles en la vivienda, la movilidad, el comercio de proximidad y la convivencia vecinal.

El portavoz de Podemos Granada, Salvador Soler, ha subrayado que La Alhambra no es un recurso ilimitado y que el Albaicín, un barrio declarado Patrimonio Mundial, no puede transformarse en "un parque temático".

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"Los cruceristas llegan y realizan una estancia de pocas horas y se marchan. Mientras tanto, los costes quedan en Granada: servicios públicos y servicios municipales, congestión del tráfico, presión sobre el transporte público, saturación de calles y miradores, apropiación de las entradas de la Alhambra, deterioro de la experiencia patrimonial y aumento de la tensión en barrios ya muy sobrecargados", ha expresado.

Además, el escrito presentado critica "la gravedad política" del proyecto por la posible conexión entre la empresa promotora y la estructura directiva del Puerto de Motril: Mdt Port Investments, filial del grupo mexicano ITM Group.

Podemos ha advertido de que esta estaría vinculada a un plan de expansión en España dirigido por Cristina González-Méndez Herrera, hermana de Francisco José González-Méndez Herrera, exdirector del Puerto durante 16 años, quien dimitió el 2 de abril de 2024 alegando "motivos personales".

Sin embargo, según esas mismas informaciones, habría continuado en la Autoridad Portuaria en un puesto con responsabilidades sobre áreas estratégicas —Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, Captación de Fondos, Desarrollo Comercial y contratación pública—, por lo que Podemos ha pedido "máxima transparencia" para despejar cualquier apariencia de conflicto de interés y que, mientras tanto, se paralice el proyecto. EFE

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EFE

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