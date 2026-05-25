Mueren dos motoristas en sendos accidentes en Girona y Barcelona

Barcelona, 25 may (EFE).- Dos motoristas han muerto en las últimas horas en sendos accidentes registrados en Garriguella (Girona) y en Polinyà (Barcelona), ha informado el Servicio Catalán de Tráfico.

El primero de ellos tuvo lugar la noche de este domingo, poco antes de las 22:30 horas, en el kilómetro 54,6 de la carretera C-252, en la comarca gerundense del Alt Empordà.

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Por causas que se están investigando, en ese punto se produjo una colisión entre dos turismos y una motocicleta y como consecuencia del accidente falleció el motorista, J.R.S.A., de 68 años y vecino de Rabós d'Empordà.

El segundo siniestro ha tenido lugar sobre las 8:30 horas de este lunes en el kilómetro 4,80 de la carretera B-142 a su paso por Polinyà, en la comarca barcelonesa del Vallès Occidental.

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En este accidente, cuyas causas también se investigan, se ha producido una colisión frontal entre un turismo y una motocicleta, a consecuencia de la cual ha fallecido el motorista.

Debido a este accidente la carretera B-142 permanece cerrada al tráfico en los dos sentidos de la marcha. EFE

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