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Las tormentas descargaron casi 2.500 rayos en Galicia en 24 horas

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Santiago de Compostela, 25 may (EFE).- Las tormentas eléctricas que afectaron a Galicia este domingo descargaron sobre la comunidad 2.447 rayos en 24 horas, la mayor parte al final de la tarde.

Así se recoge en los datos divulgados por MeteoGalicia, cuyo mapa refleja que las provincias de Lugo y A Coruña registraron la mayor parte de la actividad eléctrica.

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Los rayos iluminaron la noche en muchos puntos de Galicia, donde también se registraron lluvias y granizo, en un fin de semana marcado por las altas temperaturas.

La previsión de tormentas generalizadas había llevado a la Xunta a activar la alerta naranja en el centro de la provincia de Lugo para el domingo, donde suspendió incluso la actividad deportiva federada, y gran parte del resto de Galicia quedó en alerta amarilla.

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La actividad eléctrica ya se había hecho notar en la jornada del sábado, cuando MeteoGalicia registró un total de 598 rayos en la comunidad.

Para este lunes persiste la inestabilidad atmosférica y tanto el centro de Lugo como la montaña lucense tiene activos avisos amarillos por tormentas a partir de las 18:00 horas. EFE

(foto)

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EFE

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