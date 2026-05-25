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La subasta de dos obras de Lucas Valdés permite su recuperación casi un siglo después

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Sevilla, 25 may (EFE).- La inclusión en el catálogo de una casa de subastas de dos óleos sobre tabla de pino de forma ovalada del pintor del siglo XVII Lucas Valdés ha permitido la recuperación de estas valiosas obras, tras su desaparición después de haber sido prestadas en 1929 para la Exposición Iberoamericana de Sevilla.

La Policía Nacional ha dado detalles este lunes en un comunicado del proceso de recuperación de las obras, que formaban parte de la decoración del retablo mayor de la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla y que ya han sido devueltas al Arzobispado.

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La investigación se inició en septiembre de 2025, cuando el Ministerio de Cultura, a través del área de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y tras ser alertado por la Archidiócesis, comunicó a la Policía que dos obras incluidas en el catálogo de una casa de subastas podían haber sido sustraídas de la Iglesia de Sevilla.

Las piezas, que representan escenas bíblicas, iban a ser subastadas pocos días después y presentaban características coincidentes con dos obras desaparecidas desde 1930, tras su préstamo un año antes para la Exposición Iberoamericana de Sevilla y a las que se perdió su rastro durante décadas porque nunca fueron devueltas.

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A raíz de la información recibida, la Brigada de Patrimonio Histórico inició las investigaciones para comprobar la procedencia de las obras y determinar si se trataba de las piezas desaparecidas de la Iglesia de los Venerables Sacerdotes.

Una vez confirmada su autenticidad y acreditado que correspondían a las pinturas desaparecidas, los policías procedieron a su intervención cautelar para evitar su venta y garantizar su protección.

Los agentes averiguaron la identidad de los poseedores de las obras y les informaron de la situación jurídica y patrimonial de las piezas, además de trasladarles la conveniencia de proceder a su devolución a sus legítimos propietarios.

Gracias a las gestiones de mediación entre los poseedores y el Arzobispado de Sevilla, se consiguió finalmente la devolución efectiva de las obras.

Las dos pinturas han sido depositadas recientemente en la Archidiócesis de Sevilla en un acto de entrega en la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes de esta ciudad. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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