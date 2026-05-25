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El PSOE asegura que "la verdad se abrirá paso" en la "persecución" a Begoña Gómez

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Madrid, 25 may (EFE).- El PSOE ha asegurado este lunes que "la verdad se abrirá paso" después de "dos años de persecución y acoso" a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y tras la publicación de un informe de la UCO que no ve irregularidades en la creación de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense.

A ojos del partido, según una publicación de la red social 'X', no se ha producido ningún enriquecimiento ilícito, movimientos sospechosos en sus cuentas o anomalías en la gestión de la cátedra.

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"Lo que hay es una persona honesta", han manifestado los socialistas, para quienes se ha tratado de "destruir" la vida de Gómez con el objetivo de "atacar" al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

Sobre esta cuestión, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha restado importancia a los 17.000 euros que, de acuerdo a los agentes de la Guardia Civil, Begoña Gómez habría facturado con este proyecto. "Me callo porque si digo lo que pienso...", ha sentenciado también en 'X'. EFE

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