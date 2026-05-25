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El peruano Ignacio Buse se mete de lleno entre los 50 mejores tras coronarse en Hamburgo

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Redacción deportes, 25 may (EFE).- El tenista peruano Ignacio Buse se ha impulsado 26 puestos hasta colocarse como la raqueta número 31 en el ránking ATP tras levantar el título del Abierto de Hamburgo a sus 22 años.

El peruano se ha consolidado como una de las grandes promesas del tenis sudamericano y se convirtió en el cuarto peruano de la historia en alzar un título del circuito principal.

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Por otro lado, el tenista argentino Francisco Cerúndolo se ha convertido en el primer argentino en el ránking ATP tras subir al vigésimo séptimo puesto y superar a su compatriota Tomás Martín Etcheverry después del torneo alemán

Cerúndolo mantiene su puntuación y sube un puesto en la clasificación gracias a beneficiarse de la pérdida de 120 puntos que ha sufrido Etcheverry que cae tres puestos respecto a su anterior marca.

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El chileno Alejandro Tabilo se ha visto perjudicado por el esporádico ascenso de Buse y desciende un puesto hasta la posición 36 mientras que el argentino Mariano Navone asciende cuatro puestos hasta el lugar 38 de la clasificación tras ser finalista en Ginebra, Suiza.

En la parte alta de la clasificación, el tenista serbio Novak Djokovic ha caído 250 puntos en la clasificación mundial de la ATP y, aunque mantiene su cuarto puesto, se aleja de los tres primeros tras caer en la segunda ronda del Abierto de Roma ante el croata Dino Prizmic.

Djokovic, máximo ganador de Grand Slams en la historia del circuito masculino y seis veces campeón en el Masters 1000 de Roma, entre otros innumerables logros, no pudo aguantar el ritmo del primer set y cedió en los dos siguientes para perder ante el croata por 6-2, 2-6 y 4-6.

De esta manera, el podio se mantiene encabezado por el italiano Jannik Sinner, que sube 50 puntos en la clasificación; seguido del español Carlos Alcaraz, segundo; y el alemán Alexander Zverev, tercero.

El español estará ausente por lesión tanto en Roland Garros, que se disputa en la actualidad, como en Wimbledon.

Por otro lado, el estadounidense Ben Shelton volvió a meterse entre los cinco mejores del mundo tras escalar 50 puntos en la clasificación y hace retroceder al canadiense Felix Auger-Aliassime tras el Abierto de Hamburgo (Alemania).

El tenista australiano Álex de Miñaur sube dos puestos en la clasificación y se sitúa séptimo tras obtener 190 puntos ATP después de que el jugador de origen hispano-uruguayo alcanzase las semifinales en Hamburgo; de esta manera, el ruso Daniil Medvedev retrocede a la octava posición y el estadounidense Taylor Fritz a la novena. EFE

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