Detenido en Tenerife un prófugo con orden internacional de arresto por ciberestafas

Santa Cruz de Tenerife, 25 may (EFE).- Agentes de la Policía Canaria han localizado y detenido en Tenerife a un varón sobre el que pesaba una requisitoria internacional por ciberdelincuencia y estafa y que presuntamente llegó a estafar incluso a un familiar directo por un importe aproximado de 20.000 euros.

El investigado llegó a ocultarse en la zona de Benijos, en la parte alta de La Orotava, tratando de mantenerse alejado de cualquier exposición pública, detalla la Consejería de Presidencia en un comunicado.

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Finalmente, los agentes de la Policía Canaria lo localizaron en el municipio de Candelaria, donde presuntamente se refugiaba en el domicilio de un familiar lejano.

Según la investigación, el prófugo adoptaba medidas para dificultar su detección, evitando el uso de documentación personal, registros administrativos o movimientos fácilmente rastreables.

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Debido a sus amplios conocimientos informáticos y a su presunta vinculación con actividades relacionadas con la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales, apenas abandonaba su domicilio y limitaba al máximo sus desplazamientos.

La operación culminó con la localización y detención del investigado, quien tras pasar a disposición judicial fue enviado a prisión. EFE

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