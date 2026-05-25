Espana agencias

Gran semana de Bad Gyal, entre el dúo con Bad Bunny y la salida de su disco en vinilo

Guardar
Google icon

Madrid, 25 may (EFE).- Bad Gyal puede presumir de haber forjado otra gran semana en su carrera musical gracias no solo a su mediática colaboración en vivo en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona, sino también por el empuje que ha tenido la edición en vinilo de su último disco, 'Más cara'.

De acuerdo con los datos recabados por Promusicae entre el 15 y el 21 de mayo y publicados este lunes, el suyo fue el álbum más vendido en este formato, dos meses después de que se produjera su lanzamiento digital y certificado ya como disco de bronce.

PUBLICIDAD

En competencia entonces con lo último de Harry Styles, 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally', que sí se editó en ambos formatos, la artista catalana hubo de conformarse con el segundo puesto en la lista general, la que contempla ventas físicas y reproducciones.

El vinilo no le ha ayudado a lograr al fin ese número 1 en la clasificación principal, pero sí a escalar de nuevo posiciones, volviendo a la posición de plata, solo por detrás de 'El baifo' de Quevedo, que lleva 4 semanas inamovible del primer lugar, con calificación de momento de disco de platino.

PUBLICIDAD

Ha habido otras novedades importantes en esa lista. Por ejemplo, 'Quince', el disco de estudio de Malú que ocupa esa posición en su discografía, ha debutado en el quinto lugar, en parte gracias también a la buena marcha de su vinilo, que fue el segundo más vendido de la semana.

El rapero canadiense Drake, que lanzó un órdago con la publicación simultánea de tres discos de estudio, logró situar al menos uno de ellos, 'Iceman', el más mediático, en la octava plaza. 'Habibti' figura en el puesto 37 y 'Maid of Honour', en el 44.

Peor suerte han corrido otros estrenos, los dos del ámbito urbano latino: 'Secho Gang', de Sech, ha de conformarse con el puesto 33, mientras que 'Loco x Volver', el disco familiar con el que Maluma volvía al formato LP después de tres años, ha debutado lejos de las plazas de honor, en el 37.

El "top 10" aparece dominado por viejos conocidos y exnúmeros 1, véase 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny (que es tercero, a la espera del tirón que tendrán sus conciertos en España en las próximas semanas), 'Por si mañana no estoy' de Omar Courtz (cuarto), 'Lux' de Rosalía (sexto) y 'Cuarto azul' de Aitana (noveno).

Cabe señalar además la progresión de dos álbumes que, si bien no tuvieron un estreno en lo más alto, en su segunda semana han demostrado fuerza para mantenerse o incluso ascender: 'Love Love Flakk' de Rels B, que resiste en el séptimo lugar tras haber sido tercero en la lista previa, y 'Belladonna' de Xiyo y Fernándezz, que sube posiciones hasta el décimo lugar.

En la lista de las canciones de mayor éxito cabe destacar la capacidad de 'Dichavate' de Ya Ice Dilan, Rey Tony, Helabusador y JipMusic Global para colarse en el tercer lugar entre éxitos de Quevedo, solo por detrás de 'Al golpito' y 'La graciosa', que repiten como número 1 y 2.

Asimismo, en una clasificación habitualmente dominada por la novedad y el ámbito musical urbano, es notable el crecimiento del clásico 'Billie Jean' de Michael Jackson, que aparece en el undécimo puesto gracias al empuje internacional de la banda sonora del "biopic" dedicado al "rey del pop". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Exnovia del cura de Málaga acusado de abusos dice que él clasificaba imágenes de agresiones sexuales

Exnovia del cura de Málaga acusado de abusos dice que él clasificaba imágenes de agresiones sexuales

El juez pide volcar un correo de Zapatero gestionado por su secretaria y los de sus hijas

Infobae

El IBEX 35 sube un 2,24 % y roza los 18.400 puntos ante un posible acuerdo de paz

Infobae

Hallan joyas en la caja fuerte de Zapatero que su secretaria atribuye a una herencia

Infobae

Los investigadores sitúan en la casa de Zapatero las instrucciones con mayor sensibilidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama solicita todos los correos de Zapatero y sus hijas desde 2020

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama solicita todos los correos de Zapatero y sus hijas desde 2020

En la casa de Zapatero se daban las instrucciones de mayor “sensibilidad” mientras la oficina de Ferraz era el “centro de dirección operativo” de la trama, según los investigadores

Todo lo que ha encontrado la UDEF en la caja fuerte de Zapatero: joyas, relojes y piezas de oro que el sumario atribuye a “herencias” y “regalos de viajes”

El rastro del dinero del caso Plus Ultra: Julio Martínez “canalizaba los fondos de las influencias” y Zapatero y su entorno “serían los principales beneficiarios”

El juez señala a las hijas de Zapatero como “elemento finalista” de la trama y le sorprende porque “no aportaban valor propio”: “Apunta a una estructura orientada a justificar pagos”

ECONOMÍA

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

La mejora de los accesos de la línea C-5 de cercanías de Madrid beneficiará a 72 millones de viajeros

Caos de la tasa de basuras: sentencias contradictorias ponen en jaque las cuentas de miles de ayuntamientos y una recaudación de 3.500 M€

Adiós al billete de metro en Madrid: los viajeros podrán pagar con tarjeta bancaria y móvil a partir del 1 de junio

La vivienda pública se dispara: las licitaciones alcanzan los 465 millones en el primer trimestre, la mejor cifra en 18 años

La visita del papa León XIV a Madrid tendrá un impacto de entre 90 y 120 millones de euros

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales

La lista de la Selección española para el Mundial 2026: estos son los 26 convocados por Luis de la Fuente

La convocatoria de España para el Mundial de 2026: estos son los fijos y las incógnitas de Luis de la Fuente