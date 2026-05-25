Gran semana de Bad Gyal, entre el dúo con Bad Bunny y la salida de su disco en vinilo

Madrid, 25 may (EFE).- Bad Gyal puede presumir de haber forjado otra gran semana en su carrera musical gracias no solo a su mediática colaboración en vivo en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona, sino también por el empuje que ha tenido la edición en vinilo de su último disco, 'Más cara'.

De acuerdo con los datos recabados por Promusicae entre el 15 y el 21 de mayo y publicados este lunes, el suyo fue el álbum más vendido en este formato, dos meses después de que se produjera su lanzamiento digital y certificado ya como disco de bronce.

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En competencia entonces con lo último de Harry Styles, 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally', que sí se editó en ambos formatos, la artista catalana hubo de conformarse con el segundo puesto en la lista general, la que contempla ventas físicas y reproducciones.

El vinilo no le ha ayudado a lograr al fin ese número 1 en la clasificación principal, pero sí a escalar de nuevo posiciones, volviendo a la posición de plata, solo por detrás de 'El baifo' de Quevedo, que lleva 4 semanas inamovible del primer lugar, con calificación de momento de disco de platino.

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Ha habido otras novedades importantes en esa lista. Por ejemplo, 'Quince', el disco de estudio de Malú que ocupa esa posición en su discografía, ha debutado en el quinto lugar, en parte gracias también a la buena marcha de su vinilo, que fue el segundo más vendido de la semana.

El rapero canadiense Drake, que lanzó un órdago con la publicación simultánea de tres discos de estudio, logró situar al menos uno de ellos, 'Iceman', el más mediático, en la octava plaza. 'Habibti' figura en el puesto 37 y 'Maid of Honour', en el 44.

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Peor suerte han corrido otros estrenos, los dos del ámbito urbano latino: 'Secho Gang', de Sech, ha de conformarse con el puesto 33, mientras que 'Loco x Volver', el disco familiar con el que Maluma volvía al formato LP después de tres años, ha debutado lejos de las plazas de honor, en el 37.

El "top 10" aparece dominado por viejos conocidos y exnúmeros 1, véase 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny (que es tercero, a la espera del tirón que tendrán sus conciertos en España en las próximas semanas), 'Por si mañana no estoy' de Omar Courtz (cuarto), 'Lux' de Rosalía (sexto) y 'Cuarto azul' de Aitana (noveno).

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Cabe señalar además la progresión de dos álbumes que, si bien no tuvieron un estreno en lo más alto, en su segunda semana han demostrado fuerza para mantenerse o incluso ascender: 'Love Love Flakk' de Rels B, que resiste en el séptimo lugar tras haber sido tercero en la lista previa, y 'Belladonna' de Xiyo y Fernándezz, que sube posiciones hasta el décimo lugar.

En la lista de las canciones de mayor éxito cabe destacar la capacidad de 'Dichavate' de Ya Ice Dilan, Rey Tony, Helabusador y JipMusic Global para colarse en el tercer lugar entre éxitos de Quevedo, solo por detrás de 'Al golpito' y 'La graciosa', que repiten como número 1 y 2.

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Asimismo, en una clasificación habitualmente dominada por la novedad y el ámbito musical urbano, es notable el crecimiento del clásico 'Billie Jean' de Michael Jackson, que aparece en el undécimo puesto gracias al empuje internacional de la banda sonora del "biopic" dedicado al "rey del pop". EFE